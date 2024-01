Ao longo dos últimos meses o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou a divulgar os resultados referentes ao CENSO 2022. Um dos dados divulgados recentemente foi aquele que dizem respeito a identificação étnico-racial da população brasileira.

No Brasil, segundo o CENSO 2022, cerca de 92,1 milhões de pessoas se declararam pardas, o equivalente a 45,3% da população do país. Desde 1991, esse contingente não superava a população branca, que chegou a 88,2 milhões (ou 43,5% da população do país). Outras 20,6 milhões se declaram pretas (10,2%), enquanto 1,7 milhões se declararam indígenas (0,8%) e 850,1 mil se declaram amarelas (0,4%).

O perfil étnico-racial visto no Brasil, porém, é bem diferente daquele identificado em Araucária. Por aqui, os números do CENSO 2022, mostram que o grosso da população se identifica como branca. De uma população estimada em 151.657 habitantes, 94.668 se declararam brancos aos recenseadores do IBGE. Isto equivale a 62,42% dos nossos moradores. Já os que se declararam pardos somaram 48.728 pessoas, o que equivale a 32,13% dos araucarienses. Os que se declararam pretos foram 7.698 cidadãos, o que equivale a 5,07% do total de moradores. Os amarelos são 439 (0,29%) e os indígenas 124 (0,08%).

Maioria da população araucariense se declara branca 1

Comparação

Os dados trazidos pelo CENSO 2022 mostram algumas alterações com relação ao que apontou a edição anterior do estudo, que foi feito em 2010. Naquela oportunidade, a população branca da cidade correspondia a 69,84%. Já os pardos eram 26,04%. Os pretos correspondiam a 3,24%. Os amarelos eram 0,72% e os indígenas 0,14%.

Edição n.º 1397