Mais 680 castrações de cães e gatos devem ser feitas gratuitamente na próxima semana

Próxima campanha vai castrar mais de 600 cães e gatos. Foto: divulgação

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), fará mais uma campanha de Castração Solidária de cães e gatos na próxima semana, entre os dias 28 a 31 de julho, no CAIC (Rua Saracura 1314 – Capela Velha). Todas as vagas já foram preenchidas para este mês, conforme inscrição prévia. Desta vez, a SMMA abriu gratuitamente 680 vagas de castrações de cães e gatos e pede para que os contemplados não faltem. Os responsáveis pelos animais deverão buscar o documento de agendamento na SMMA, com todas as orientações necessárias para realização do procedimento, como o jejum de 8 horas antes da ação e também os cuidados com o pós-operatório (uso de medicação fornecida pela Prefeitura nos horários indicados e acompanhamento do animal pós-cirurgia).

A campanha prioriza animais sob a responsabilidade de protetores independentes cadastrados na SMMA; animais de famílias com cadastro NIS; e pessoas que se dispõe a fazer o pré e pós-operatório a animais de rua. A Secretaria de Meio Ambiente reforça que a pessoa que irá acompanhar o animal no dia do procedimento seja a mesma que se cadastrou como responsável do pet e solicitou a castração, pois alguns documentos precisarão ser assinados para realização da cirurgia.

Cadastros

As campanhas de castração ocorrem mensalmente no município. Interessados em solicitar a castração de cães ou gatos podem realizar o cadastro no site da Prefeitura, pelo aplicativo “Atende.Net” ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira. Mais informações pelo telefone (41) 3614-7480.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021