Mais ampla e moderna, Duca Motos inaugura loja em novo endereço

A Duca Motos iniciou suas atividades em Araucária em 1997, primeiramente como oficina, e dois anos depois, os sócios-proprietários Eduardo Besciak Júnior e Cristiane Besciak, percebendo que havia um nicho maior a ser explorado, abriram a loja. Após 25 anos, com uma nova percepção de crescimento, os empreendedores reinauguraram no dia 12/11, uma sede própria, em um novo endereço.

A loja, que antes funcionava na Avenida Victor do Amaral, mudou-se para a Avenida Alfred Charvet, 570 – Vila Nova, próximo ao Fórum de Araucária. “No endereço antigo, ficamos 4 anos atendendo em uma sala pequena e 16 anos em um espaço um pouco maior. Agora estamos em uma sede bem mais espaçosa, porém a nossa oficina continua no mesmo endereço, na Rua Ernesto Hasselmann, 242 – Vila Nova, próximo ao Fórum”, disse Cristiane.

Os clientes da Duca Motos comemoraram a mudança, com uma loja nova, moderna, bonita, ampla e com estacionamento para motos. “Nossos clientes mereciam esta mudança. Eles não se concentram apenas em Araucária, mas em outras cidades da região metropolitana, do interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Rio Grande do Sul”, declaram os empreendedores.

Além da estrutura moderna, a empresa possui diferenciais que a ajudaram a crescer e a se consolidar no mercado. “Nossos diferenciais são a qualidade, seriedade, atendimento, agilidade, respeito, credibilidade, modernidade, pós-venda efetivo e, acima de tudo, uma experiência de mais de 20 anos no ramo”, destaca Eduardo.

Promoções

A Duca Motos está com uma super promoção de reinauguração e de final de ano: todo cliente que comprar uma moto, ganhará uma camiseta da Copa personalizada da Duca Motos e ainda é possível participar do sorteio que está rolando pelo Instagram da loja @ducamottos.

Leitor do Jornal O Popular também sai ganhando com a Duca Motos. “Se disser que viu esta reportagem, ganha desconto na moto Yamaha NMAX 160 cor cinza 2017, que de R$ 14.299 sai por R$ 13.799; e ainda na moto Honda CB Twister 250 STD FLEXONE cor branca 2017, que de R$ 16.999 sai por R$ 16.499”, explica Cristiane.

Moto para promoção Yamaha NMAX 160 2017 Moto para a promoção Honda CB Twister 250 STD FLEXONE 2017

A Duca Motos fica na Av. Alfred Charvet 570 – Vila Nova. As redes sociais para quem acompanhar as novidades são: site www.ducamotos.com.br, Instagram @ducamottos e Facebook @ducamotos

Os telefones de contato são o fixo (41) 3642-4261 e vendas (41) 99856-5114 com Márcia, (41) 99744-5114 com Suelen ou (41) 99618-5114 com Ricardo.

“Nós da Duca Motos agradecemos a todos os clientes, amigos, familiares e parceiros que estiveram presentes na reinauguração da Loja e esperamos poder dar continuidade ao trabalho que realizamos desde 1999. Aguardamos a sua visita, cliente amigo, para conhecer a nova Loja e conferir as novidades”, convidam os empreendedores.

Equipe da Duca Motos, sempre atenta para atender bem os clientes A nova Duca Motos tem um espaço mais amplo e confortável para os clientes

Fotos: Divulgação