Mais de 1.800 mesários voluntários trabalharão nas eleições em Araucária

As eleições municipais em Araucária contarão com o trabalho de 1.843 voluntários, sendo 65% deste total formado por mulheres e 35% são homens. Mas afinal, você sabe o que faz uma mesária ou um mesário no dia das eleições? A atuação desses colaboradores da Justiça Eleitoral é essencial para garantir um pleito transparente e eficiente, além de ser fundamental para o fortalecimento da democracia e do exercício da cidadania.

Todo o processo de votação é conduzido por eles. Essa é uma função que exige grande responsabilidade. Qualquer cidadã ou cidadão pode se voluntariar para trabalhar como mesária ou mesário nas eleições, mas é necessário ter mais de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Entre as competências das mesárias e dos mesários estão:

identificar os eleitores: conferir documentos e verificar se a eleitora e o eleitor estão aptos a votar na seção eleitoral correspondente;

organizar o fluxo de eleitores: manter a ordem e garantir que as eleitoras e os eleitores sigam o processo corretamente, desde a chegada à seção eleitoral até a votação na urna eletrônica. Também verificam as credenciais dos fiscais de partido que passam pela seção;

operar a urna eletrônica: iniciar o processo de votação, liberando a urna para cada eleitora ou eleitor, e prestar assistência em caso de dúvidas;

garantir o sigilo do voto: zelar para que a eleitora e o eleitor votem de forma sigilosa e sem interferências;

emitir o comprovante de votação: entregar o comprovante após o registro do voto;

registrar ocorrências: anotar em ata qualquer problema ou irregularidade ocorrida durante o processo eleitoral;

encerrar a votação: finalizar o processo de votação no horário estipulado e preparar a urna para o envio dos resultados.

Quando convocado pela Justiça Eleitoral, o mesário que não comparecer no dia da eleição responderá a processo e pagará multa de até um salário mínimo. Em caso de mesário faltante, o Cartório Eleitoral convocará outro voluntário da fila.

Alimentação

Os mesários que atuarão nas eleições de 2024 contarão com uma novidade: o valor do vale-alimentação foi atualizado e será reajustado para garantir uma melhor compensação pelo dia de trabalho voluntário.

De acordo com o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, o novo valor do vale-alimentação para os mesários será de R$ 60,00 por dia de trabalho. Além disso, os voluntários também continuam a ter direito a dois dias de folga para cada dia de serviço prestado, sem prejuízo ao salário, para aqueles que estão no mercado de trabalho formal. Fonte FDR: https://fdr.com.br/2024/09/22/vale-alimentacao-para-mesarios-das-eleicoes-de-2024-tem-valor-atualizado-veja-quanto-recebem/

Edição n.º 1435.