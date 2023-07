Mais de 100 famílias realizam o sonho da casa própria através do Programa Casa Fácil

Não há nada mais gratificante do que realizar o sonho da casa própria e se livrar de uma vez por todas do aluguel. Foi isso que aconteceu com 128 famílias de Araucária que receberam, nesta quinta-feira (13/07), as chaves dos seus novos lares. Isso se tornou possível porque o Governo do Estado concedeu subsídio de R$ 15.000 para que 111 delas, com renda mensal de até três salários mínimos, dessem a entrada na compra do imóvel, dentro do programa Casa Fácil.

As famílias vão morar no Residencial Villagio San Marco, que é fruto da parceria do Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, e com a Construtora Andrade Ribeiro. O investimento foi de R$ 17,18 milhões, dos quais R$ 1,665 milhão em subsídios dados para as famílias.

Ao Estado e ao governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, coube destinarem recursos financeiros e técnicos para a execução da obra. Já a Cohapar atuou como intermediadora no processo, coordenando as ações entre as instituições parceiras e garantindo que todas as etapas do empreendimento fossem cumpridas de acordo com as normas vigentes. A Companhia também auxiliou na seleção das famílias beneficiadas, a partir de critérios como renda familiar e necessidade de moradia.

A Construtora Andrade Ribeiro, por sua vez, foi responsável pela execução das obras do residencial. As 128 unidades habitacionais foram construídas com foco na sustentabilidade, na qualidade de vida e conforto dos moradores. A estrutura compreende espaços para crianças, academia para os moradores, salão de festas e churrasqueira externa.

Um dos beneficiados foi o auxiliar de produção Leonardo de Oliveira Giust, 23 anos, que comemorou a realização de um sonho. “Eu e minha esposa sonhamos a vida inteira com essa conquista e a Cohapar nos proporcionou realizar esse desejo. Hoje em dia é tão difícil conseguir um imóvel e, se não fosse a ajuda para a entrada, não teríamos conseguido”, afirmou. “Vamos proporcionar um lar à nossa filha, que virá ao mundo em breve”, completou.

Para Alexander Sayão, 26 anos, receber a nova casa é começar a escrever uma nova história. “Agora poderemos constituir a nossa família. É o início de uma nova fase para mim e minha esposa”, declarou, complementando que o subsídio ajudou muito para o casal conseguir abater o valor da parcela, de forma a que se encaixasse no orçamento.