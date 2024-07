Mais de 50 animais desapareceram em Araucária no primeiro semestre de 2024

Um animalzinho de estimação pode fazer uma diferença grande na vida de uma pessoa. Inclusive, há relatos de pessoas que conseguiram vencer a depressão, apenas por ter a companhia de um amiguinho por perto, seja cachorro, gato ou até mesmo um passarinho. Não apenas isso, é muito comum hospitais usarem da Terapia Assistida por Animais (TAA) para melhorarem o estado de saúde de seus pacientes, não apenas emocional, como também social e física.

Por tudo isso, muitos sofrem quando seu animalzinho desaparece ou foge, cartazes são colocados em postes, publicações são feitas em redes sociais e até mesmo panfletos podem ser distribuídos nas ruas. Infelizmente, uma minoria consegue voltar para a casa.

Falando em estatística, é muito difícil termos dados específicos sobre quantos animais domésticos fugiram ou desapareceram. Principalmente considerando que muitos tutores não utilizam de redes sociais como um meio de encontrá-los, ou ainda não dão retorno quando os bichinhos são localizados.

As redes sociais, atualmente, são os principais e mais eficazes meios de se localizar seu amiguinho. A rede de apoio entre a população é muito forte e admirável, além do famoso anúncio ‘boca-a-boca’. A tecnologia, nos últimos tempos, também está se mostrando um recurso eficiente. Coleiras com rastreadores foram criadas e permitem uma maior segurança para os tutores e seus animais. Além desse recurso, também existem os microchips implantados nos bichinhos, que ao serem lidos por um dispositivo, fornecem os dados pessoais do tutor e do animal. Aqui em Araucária, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente auxilia nessa situação e efetua a leitura de microchips.

Conheça 4 animais que ainda não voltaram para seus lares

O gatinho Sebastian tem 1 ano e fugiu no dia 11 de março. Sebastian tem uma pelagem bicolor, sendo cinza e branco. Nas patinhas, na região do peito, subindo para sua boca e seu focinho, os pelos são brancos. No restante do corpo, o gatinho possui a cor cinza.

Gatinho Sebastian é bicolor e fugiu no dia 11 de março

A tutora Maria Marcelina relata que ele acabou entrando em um caminhão que estava fazendo uma entrega na empresa onde ela trabalha, localizada no bairro Cachoeira. O veículo rodou pela cidade, e parou no Shopping Pinheiros. O motorista abriu a porta e viu o Sebastian, que acabou se assustando e fugiu em direção a DNA Pizzaria. Informações sobre o paradeiro do Sebastian, entrar em contato com a Maria pelo número (41) 99857-7694.

A cachorrinha Luna é mestiça shih tzu e lhasa apso e possui 5 anos, ela fugiu no dia 19 de maio, no bairro Cachoeira. A tutora Vitória Borges conta que, por volta de 23h, chegou em casa e viu seus cachorros na rua. Ela explica que achou a situação estranha, já que o portão que estava aberto, normalmente não era usado por ela e sua família. De todos os seus cachorrinhos, apenas Luna não voltou para casa.

Luna é mestiça shih tzu e lhasa apso e fugiu no dia 19 de maio

Seus pelos são longos e da cor branca, com alguns detalhes na cor preta. Suas orelhas são pretas, assim como seu rabo. A cachorrinha também possui uma mancha preta no lado esquerdo da barriga. Informação sobre o paradeiro da Luna, entrar em contato com o número (41) 99740-6725, ou com o número (41) 99759-9078 após às 22h.

A Meg é da raça shih tzu e sumiu no bairro Iguaçu no dia 31 de maio. A cachorrinha acabou fugindo, após o portão da casa ser aberto. A tutora Stefany e família estão muito preocupados, já que quando desapareceu, a cadelinha estava prenha.

Meg é da raça shih tzu e sumiu no dia 31 de maio

A cachorrinha possui o pelo longo e marrom, mesma cor de seus olhos. Apesar de seus pelos serem longos naturalmente, eles estavam menores quando ela desapareceu, e provavelmente tenham crescido após esse tempo. Informação sobre o paradeiro da cachorrinha Meg, entrar em contato com a tutora Stefany pelo número (41) 99770-4328. A família oferece recompensa para quem conseguir localizar a Meg.

No dia 15 de junho, a cachorrinha Maya, da raça Shih tzu, foi vista pela última vez próximo à empresa CSN. A tutora Silvana explica que ela estava usando uma roupinha quando desapareceu, mas a mesma foi encontrada jogada próximo ao ponto de ônibus da CSN.

A shih tzu Maya está desaparecida desde 15 de junho

A Maya é dócil, de porte pequeno/médio e seus pelos são longos, com uma mistura entre o preto e o branco. A família está preocupada, já que a cachorrinha precisa usar medicamentos devido a uma infecção de ouvido. Informações sobre o paradeiro da Maya, entrar em contato pelo número (41) 99936-4194, ou pelo número (41) 99806-0527.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1422