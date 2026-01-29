Mais de 80% dos animais domésticos no Brasil foram adotados

O Brasil se destaca no cenário internacional por uma característica única de sua sociedade: a cultura do acolhimento. Não por acaso, já que o movimento em prol da posse responsável tem ganhado força, transformando a realidade de milhares de cães, gatos, coelhos e outros animais de pequeno porte em todas as regiões do país.

As estatísticas de adoção de animais domésticos (os famosos “pets”) no Brasil são animadoras. Segundo pesquisa publicada recentemente, 80% dos animais domésticos nos lares brasileiros são frutos de adoção. Isso demonstra com números como o brasileiro sabe da importância de oferecer um lar seguro para animais que aguardam por uma nova família.

Proteção animal no estado do Paraná

O Paraná tem se destacado no cenário nacional pela estrutura voltada à proteção animal. O estado mantém políticas públicas que não se limitam apenas aos pets domésticos, estendendo a atenção especializada à rica fauna silvestre da região.

Em 2025, o Instituto Água e Terra (IAT) prestou atendimento a 4.552 animais silvestres no estado, realizando resgates, reabilitação e a soltura de diversas espécies em seus habitats naturais. O trabalho da autarquia abrange o tratamento desde pequenos pássaros feridos até mamíferos de grande porte. O resultado alcançado demonstra como é possível fazer diferença real na preservação da biodiversidade local e, por que não, nacional.

A presença dos animais no nosso cotidiano

Não é de hoje que os animais são fiéis escudeiros dos humanos. Cães, gatos, hamsters, coelhos e pequenos pássaros mostram que todo animal que pode ser cuidado de perto se torna um grande amigo. Essa conexão é tão forte que eles receberam nossa homenagem e se tornaram protagonistas em diversas mídias.

Na música, sucessos como “Who Let The Dogs Out” do Baha Men, no começo dos anos 2000, ficou entre as 100 músicas mais tocadas no ano de seu lançamento. O cinema também abraçou essa relação especial produzindo diversos filmes com animais em destaque, como “Marley & Eu”, que emocionou até o mais metido a durão. Até mesmo no universo dos jogos de cassino para adultos os animais estão presentes, como é o caso do coelho em Fortune Rabbit, onde o bicho é o protagonista e, a cada rodada, gira os rolos com símbolos únicos que podem revelar vitórias.

A presença animal em nossas vidas, seja real ou fictícia, continua tornando nosso dia a dia mais leve e com verdadeiro sentido. Afinal, eles nos ensinam sobre lealdade, amor incondicional e a importância de viver o presente — lições valiosas em tempos acelerados como o que vivemos.

O papel da comunidade para evitar o abandono

Mais de 80% dos animais domésticos no Brasil foram adotados

Para fortalecer a rede de proteção e garantir que mais animais encontrem lares seguros, a mobilização da comunidade é indispensável. A vigilância ativa é o primeiro passo: ao presenciar alguém deixando um animal à própria sorte, é essencial denunciar às autoridades competentes, uma vez que o abandono é configurado como crime de maus-tratos pela legislação brasileira.

Além da denúncia, a ajuda direta também transforma a realidade desses pequenos animais. Se você encontrar um pet em sofrimento ou precisando de assistência, o ideal é prestar os primeiros cuidados ou, caso não possa acolhê-lo, encaminhá-lo a um órgão municipal de proteção ou entidade responsável.

Outra forma eficaz de colaboração é o apoio a projetos de castração e conscientização, que combatem a raiz do problema ao evitar a procriação descontrolada. Pequenos gestos de responsabilidade individual, quando somados, criam uma rede de proteção poderosa, garantindo que a lealdade que tanto admiramos nos animais seja retribuída com a dignidade e o acolhimento que eles merecem.