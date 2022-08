E não é que Araucária ganhou mais duas candidatas à Assembleia Legislativa do Paraná. Exatamente! Mais duas nativas apareceram nos cadastros da Justiça Eleitoral para disputar o cargo de deputada estadual.

Sandra Lion Seg

Uma das candidatas é Sandra da Lion Seg. Ela concorre pelo Patriota a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Seu número é o 51500.

Patrícia Alves

A outra candidata made in Araucária é Patricia Alves. Também filiada ao Patriota, ela disputará uma das 54 vagas de deputado estadual com o número 51351.

Agora são 23

Com essas duas novas candidaturas, Araucária chega a 23 nomes na disputa eleitoral deste ano de 2022. São 14 candidaturas a deputado estadual, 7 a deputado federal, uma a vice-governador e outra ao Senado.

Correção

Ainda sobre as eleições, o candidato Valdecir Santos (Solidariedade) solicitou esta semana a retificação dos dados referentes aos bens declarados à Justiça Eleitoral. Por um erro da direção estadual de seu partido, o DivulgaCand mostrava que ele possuía bens no montante de R$ 565,65, sendo que o correto é R$ 1.346.457,59.

“É verdade esse bilhete”

Um deputado estadual andou utilizando o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná para espalhar uma besteira sem tamanho sobre certa obrigatoriedade que estaria havendo na rede pública de saúde de Araucária. Segundo o parlamentar, a Secretaria Municipal de Saúde teria afixado numa Unidade Básica que fica no bairro Capela Velha um bilhete informando ser obrigatória, no Município, a vacinação contra a Covid para crianças e adolescentes.

Feio

A fakenews espalhada pelo deputado ficou ainda mais feia porque o tal do bilhete mencionado pelo deputado estava escrito mal e porcamente, com um monte de erros de concordância, sendo que sequer havia no papel a logomarca do Município ou algo assim. Ou seja, era evidente que aquele “comunicado” não se tratava de um informe da Prefeitura.

Cinco minutos de fama

A fala do tal deputado foi tão estapafúrdia e desconexa de qualquer verossimilhança com a realidade que já há quem diga que estamos falando de coisa plantada para tentar gerar um desgaste à Secretaria de Saúde ou mesmo ao prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), já que o parlamentar não parava de mencionar o nome do chefe do Executivo municipal em seu discurso, meio que aparentando querer chamar a atenção, tipo um galisé briguento.

Mais vagas

O prefeito Hissam enviou à Câmara um projeto de lei criando mais vagas para diversos cargos do quadro de efetivos da Prefeitura. O projeto ainda não tem data para ser votado, mas a tendência é que isso aconteça ao longo das próximas semanas.

Superior

Todas as novas vagas são para as carreiras de nível superior do Município. São treze novos postos de engenheiro civil, cinco de psicólogos, uma de nutricionista e outra de contador. Por estarmos falando de cargos do quadro de efetivos, esses postos necessariamente terão que ser preenchidos por concurso público.

Só ano que vem

E vai ficar mesmo para 2023 a licitação para o novo pedágio do Paraná. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê agora que o certame aconteça em fevereiro do ano que vem. Duas estradas que cortam Araucária estão no pacote de concessões: a Rodovia do Xisto e a PR-423. Ambas integram o chamado lote 1, que será o primeiro a ter edital de concessão publicado.

Próxima fase

A Petrobras fez novo comunicado ao mercado na sexta-feira, 19 de agosto, acerca da continuidade do processo de venda de seus ativos em refino e logística, a qual inclui a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Interessados

Nesta nova etapa, chamada de não vinculante, os potenciais compradores que se habilitaram para essa fase do processo recebem um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre a Repar, incluindo orientações para elaboração e envio das propostas.

Auxiliar de biblioteca

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) publicou nos últimos dias um edital de licitação para contratar uma empresa que ficará responsável pela disponibilização de auxiliares de biblioteca para as escolas municipais da cidade. A abertura do certame está marcada para 12 de setembro.

35 profissionais

Por meio desta licitação serão contratados 35 auxiliares de biblioteca, que ficarão responsáveis por administrar esses espaços existentes nas escolas da rede municipal de ensino. O investimento anual previsto pela Secretaria de Educação nessa ação é de quase R$ 1,8 milhão.

Natal iluminado

As secretarias municipais de Urbanismo (SMUR) e Meio Ambiente (SMMA) seguem com os preparativos para que a cidade esteja decorada para o período de festas natalinas. Depois da licitação para locação de uma pista de patinação no gelo, lançada na semana passada, agora é a vez da publicação do certame para contratação de uma empresa que ficará responsável pela colocação de enfeites de Natal em espaços públicos de Araucária.

Mega Natal

E, ao contrário de outros anos, neste, a ideia da Prefeitura é ir um pouco além dos tradicionais postes enfeitados. A previsão é investir até R$ 2,1 milhões na decoração natalina, que incluirá a ornamentação da Praça da Bíblia, do Parque Cachoeira, do Paço Municipal, entre outros pontos. A ideia é também que a cidade fique enfeitada mais tempo, com toda a colocação dos enfeites finalizada até o dia 10 de novembro e a retirada acontecendo a partir de 15 de janeiro de 2023.