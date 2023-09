Mais duas associações de moradores tem nova diretoria

No último sábado (16/09), mais duas associações de moradores de Araucária empossaram novas diretorias, ambas tiveram chapa única. Na associação do bairro Estação a nova presidente é Fernanda Aparecida Soares de Lima, ela tem como vice Neusa de Fátima Lobo da Fonseca, primeira secretária Josiane Roque, segunda secretária Gabriele Soares de Lima, primeira tesoureira Elisabeth de Fátima Martins, segunda tesoureira Kelly Cristina de Lima Soares. No Conselho Fiscal a presidente é Rosana Olegário de Jesus e os membros são Patrícia de Almeida, Rosilene Evangelista dos Santos, Vera Lucia Brandemburg e Amarilda S. de Almeida.

Na recém fundada associação da comunidade Lagoa Azul, a Unamar coordenou o processo de aprovação do estatuto e a posse da chapa única, encabeçada por Angélica Jordão da Silva. Entre os demais membros da primeira diretoria da entidade estão a vice Josenilda do Prado Maciel, primeira secretária Jullyeny Pereira da Luz, segunda secretária Ana Lúcia dos Santos, primeira tesoureira Leidilene das Graças Pereira Luz, segunda tesoureira Adriana dos Santos Paes. O presidente do Conselho Fiscal é Maurício Monteiro de Oliveira e os membros são Eloilson Barczak, Francisco Luz, Francisco Luz Junior e Darliane Aparecida Buchner.

Novas eleições

A Unamar ainda vai coordenar eleições nas associações de moradores do Costeira, Gralha Azul, Associação das Mulheres, São Sebastião, Santa Regina, Santa Clara, Olímpico, Condor, Agiba, Portelinha e Rio Negro.

