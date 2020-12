Mais estragos foram registrados com o temporal deste sábado

Compartilhe esta notícia

A Defesa Civil de Araucária informou que o temporal também provocou estragos na região do jardins Israelense e Alvorada. Próximo à empresa CSN foi registrado um vazamento de produtos químicos, e as equipes foram acionadas.

Segundo a Defesa Civil, a água passou por cima da trincheira proxima à empresa Cocelpa e ruas ficaram alagadas no Alvorada. O muro da empresa Raízen também foi abaixo com a força das águas.

Moradores tiveram que subir no teto de alguns veículos e precisaram ser resgatados. Equipes da Defesa Civil também trabalham nesses locais. Amanhã, dia 13, o órgão deverá fazer um levantamento mais detalhado dos prejuízos, com apoio das associações de moradores e da Assistência Social do município, para atender possíveis desabrigados.

Texto: Maurenn Bernardo