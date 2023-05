Mais um furto de cabos de rede elétrica é registrado pela Guarda Municipal

O número de casos de furto de cabos de rede elétrica tem crescido drasticamente em Araucária, principalmente na região central da cidade, e isso tem prejudicado muitos moradores e comerciantes, além de escolas e instituições oficias, onde a rede elétrica é fundamental.

Na última terça-feira (23) tivemos mais uma ocorrência referente a isso. Por volta de 3h, na esquina das ruas Mamoré e Piquiri, no bairro Iguaçu, dois homens foram flagrados furtando cabos. Além disso, eles já haviam cortado por volta de 50 metros, que estavam guardados no porta-malas de um carro Peugeot da cor azul, onde os policiais também encontraram as ferramentas utilizadas no momento do furto.

A dupla, que já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.