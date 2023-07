Mais um garotinho encontra figurinha rara do Pokémon

Você aí já sentiu a emoção de ganhar um prêmio ou encontrar alguma figurinha valiosa? Pois bem, já contamos aqui no Jornal Popular, em edição anterior, o caso do garotinho que conseguiu encontrar uma figurinha rara e valiosa do Pokémon. Entretanto, ele não foi o único. Lucas Tuleski, de 8 anos, também teve a sorte grande de achar a Giratina — V, da coleção Origem Perdida.

O card, de acordo com a loja Araucária Coleções, é avaliada no mercado entre 800 a mil reais, podendo atingir o valor máximo de até R$ 2.700.

A mãe do Lucas relatou que o filho coleciona figurinhas desde a Copa do Mundo de 2022, e que essa seria a primeira vez que ele teria achado um card raro. “O Lucas gosta de figurinhas e ficou muito feliz e empolgado quando encontrou esta rara do Pokémon, foi logo me contando que é muito difícil isso acontecer”, declarou a mãe.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1371.