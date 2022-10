Mais um machão de cozinha é preso pela Guarda Municipal de Araucária

A violência doméstica segue fazendo vítimas. Dessa vez, uma mulher foi agredida pelo marido na rua Piquiri, no bairro Iguaçu, e quem acionou ajuda foi a própria filha do casal. O fato aconteceu nos primeiros minutos da madrugada desta quinta-feira, 16 de setembro. Ao chegar no endereço informado, a equipe encontrou a vítima bastante assustada, pois o seu companheiro estava muito violento, Inclusive, havia lhe dado socos e chutes.

O agressor estava na garagem da residência quando a GM chegou. Ele recebeu voz de abordagem, mas não obedeceu aos comandos, sendo necessário o uso da arma de eletrochoque para contê-lo. Diante da vontade da vítima em representar criminalmente contra o companheiro, a GM o prendeu e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias.