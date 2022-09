Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo pelo bairro Thomaz Coelho, por volta das 02h25 da madrugada dessa segunda-feira (12), quando abordou um indivíduo na rua Dr. Valério Sobânia.

Ao checar a vida pregressa do homem, via sistema SESP/PR, constatou-se que contra ele tinha um mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de roubo agravado. O suspeito foi detido e conduzido à Cadeia Pública de Araucária para as medidas cabíveis.