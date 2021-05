Mais um veículo de aplicativo é recuperado pela GMA

Foto: divulgação

Por volta das 13h35 desta sexta-feira, 28 de maio, um veículo Hyundai HB20 preto foi encontrado por um homem que colhia pinhão em uma mata que fica na rua José Gondek, bairro Costeira. Ele imediatamente ligou para a Guarda Municipal, que foi até o local e constatou que se tratava de um veículo com alerta de roubo.

A vítima foi contactada e foi até o endereço, onde relatou à equipe que é motorista de aplicativo e pegou dois passageiros masculinos na rua Miguel Bertolino Pizzato na noite de terça feira, dia 25, e ao chegar próximo ao Hipermercado Condor do Costeira, um dos homens anunciou o roubo e a ameaçou com uma arma de fogo. A vítima contou ainda que os ladrões queriam mais dinheiro e a obrigaram a retirar a senha do rastreamento do celular. Os marginais abandonaram o motorista próximo à rua Maranhão, levando o carro, o aparelho celular e outros pertences.

A motorista então foi até um condomínio pedir ajuda, e o porteiro do local ligou para a GMA. Na ocasião, uma equipe deu o atendimento e fez patrulhamento nas imediações, mas não encontrou os ladrões.

O veículo que foi encontrado sem as chaves, sem bateria e sem o pneu socorro, foi levado à Delegacia de Polícia Civil e depois dos trâmites administrativos, será devolvido à proprietária.