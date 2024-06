Mais uma morte! Motociclista não resistiu ao colidir contra poste no Campina da Barra

Na noite deste domingo, 16 de junho, mais um acidente grave foi registrado na Rua Joaquim de Oliveira Godoi, localizado no bairro Campina da Barra, próxima ao Colégio Pedro Biscaia. Infelizmente, o motoqueiro acabou falecendo no local, ele foi identificado como Gabriel Correa da Silva, de 24 anos.

De acordo com as informações do SAMU, o acidente foi uma colisão de uma moto contra um poste. Não há informações sobre o que causou a colisão. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Trânsito foram acionados para atenderem a ocorrência.

Esse foi o segundo acidente grave que aconteceu na mesma noite. Na primeira ocorrência, uma moto e um carro acabaram colidindo entre as ruas Capivari e Miguel Bertolino Pizzato, no bairro Iguaçu. Em ambos os acidentes, infelizmente os motoqueiros envolvidos acabaram falecendo.