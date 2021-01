Mais uma semana com altas chances de chuvas começa no município

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A área de instabilidade presente no Estado desde a semana passada continuará agindo no tempo em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as chances de chuva são altas, com isso as temperaturas ficarão na casa dos 25°C e sem grandes períodos de sol.

Apesar do clima agradável, esta segunda-feira, 25 de janeiro, se tornará bastante nebulosa a partir da tarde. Pancadas de baixa intensidade são esperadas para surgirem após o meio-dia, baixando a máxima de 25°C. A sexta-feira, 26, será nublada. A mínima de 18°C chega aos 25°C e as chuvas retornam com a mesma intensidade do dia anterior. Na quarta-feira, 27, quase nada muda. Temporais podem começar a cair logo no início do dia, mesmo com a máxima de 29°C.