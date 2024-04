Mais uma vez sem luz, moradores do Campo Redondo começam a ter prejuízos

Moradores de Campo Redondo, na área rural de Araucária, vem enfrentando um desafio que afeta diretamente suas vidas e atividades econômicas: a constante interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Apesar de a chuva registrada neste domingo, 14 de abril, ter sido fraca e sem ventos, mais uma vez eles ficaram sem luz.

“Ontem à noite, por volta das duas da manhã, caiu a energia, e logo voltou, só que em uma fase apenas. Liguei pra Copel e não mandaram nenhuma equipe. Por volta das seis horas da manhã de hoje (15), liguei novamente e quando foi por volta das nove horas, apareceu um funcionário da companhia, ele deu uma olhada e disse que o problema poderia ser em um ponto mais pra frente do meu endereço. Não voltaram mais. Ninguém deu satisfação e pra piorar, a meia fase desligou de novo. Agora todos os vizinhos daqui do Campo Redondo estão sem luz”, disse o morador que entrou em contato com o Jornal O Popular.

Esta não é a primeira vez que a Copel vira alvo de reclamações devido às frequentes interrupções de energia elétrica. Os moradores dizem que estão cansados de passar por isso, porque a falta de luz causa não apenas inconvenientes, mas também prejuízos financeiros significativos, especialmente para os produtores rurais, pois a energia elétrica é essencial para manter o aquecimento, principalmente, dos viveiros e dos secadores de grãos.

Este é exatamente o caso deste morador que procurou a redação do Popular, ele está indignado porque possui uma criação de pintinhos e, sem energia, sua granja fica ameaçada. “Eles se amontoam tudo na chocadeira e vão morrendo, um vai matando o outro. O clima também está mais frio, e sem energia não tem como ligar o aquecedor. Então possivelmente a minha chocadeira, com mais de 100 ovos, terá perda total da produção. Sem luz dá pra segurar desligado por no máximo três horas e meia, mas se passaram mais de 12 horas do desligamento. Fui pessoalmente na Copel de Araucária e a impressão é de que eles tratam o problema como se fosse tudo muito normal. Os vizinhos que tem secadores de grãos estão com tudo parado, imagine o tamanho do prejuízo”, reclamou.

A respeito das reclamações dos moradores do Campo Redondo, a Copel informou que nesse momento, 10 consumidores estão sem energia elétrica. Disse ainda que uma equipe de serviços da agência da Copel foi até a localidade fazer atendimento hoje pela manhã e identificou se tratar de uma situação mais complexa. Por isso, foi enviada uma equipe de manutenção da companhia que se encontra no local fazendo os reparos na rede. A previsão é que estes 10 consumidores tenham o fornecimento de energia restabelecido até o início da noite, por volta das 19h30.

Os moradores também questionaram o fato de muitos postes da área rural estarem cobertos por galhos de árvores, sem receber manutenção. “Aqui na estrada do Campo Redondo a gente vê muitos postes onde os galhos encostam nos fios elétricos. E essa falta de poda, de manutenção, pode ser uma das causas dos curtos-circuitos e das frequentes quedas de energia. Daí fizemos a pergunta: De quem é a responsabilidade?”, apontou.

Sobre este problema em específico, a Copel informou que irá enviar uma equipe para inspecionar detalhadamente a rede e verificar se há necessidade de manutenção preventiva.