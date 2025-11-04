A Sanepar informou que obras de melhoria de rede poderão afetar o abastecimento de água nesta terça-feira (4), nos seguintes bairros: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradativa, com expectativa de regularização na manhã de quarta-feira, 5 de novembro.

Durante o período da obra, a Sanepar recomenda que os moradores evitem o desperdício e utilizem a água com prioridade para alimentação e higiene. A Companhia também reforça a importância de que cada residência tenha uma caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros, como orienta a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse volume é suficiente para manter o abastecimento por pelo menos 24 horas em caso de interrupção no fornecimento público.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o atendimento ao cliente está disponível 24 horas por meio do telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, ou pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115. Também é possível acompanhar atualizações pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site oficial da Companhia.