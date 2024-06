Manutenção da Sanepar poderá afetar o abastecimento de água em alguns bairros na terça-feira (25)

A Sanepar divulgou que, na terça-feira (25), realizará serviços de higienização do reservatório Tatuquara, além de manutenções preventivas na captação Miringuava e no reservatório Sítio Cercado, em Curitiba. Essas intervenções afetarão o abastecimento de água em diversos bairros de Araucária. Os serviços ocorrerão das 8h às 17h na terça (25), com a previsão de que se normalize até as 8 horas da manhã de quarta-feira (26).

Os bairros afetados serão: Cachoeira, Campina da Barra-Costeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera, diante dessa situação, a Sanepar orienta os moradores a usarem a água de forma consciente, especialmente aqueles que não possuem caixa-d’água, que são os mais suscetíveis a ficar sem água durante o período de manutenção.

A empresa lembra que, conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir uma caixa-d’água com capacidade para atender às necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

Para mais informações, o SAC da Sanepar está disponível pelo telefone 0800 200 0115, sendo necessário ter em mãos a conta de água ou o número de matrícula ao ligar. Além disso, os clientes podem consultar esta e outras informações através do aplicativo Sanepar Mobile.