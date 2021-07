Manutenção de adutora na quinta-feira altera rodízio em Araucária

Foto: Everson Santos

A Sanepar informou nesta segunda-feira, 12 de julho, que programou para a próxima quinta-feira, 15, a manutenção de uma tubulação de grande porte (adutora) do sistema Tatuquara/Campo de Santana, em Curitiba. A ação afetará o abastecimento em algumas da regiões da capital, incluindo bairros de Araucária, alterando assim a programação do rodízio no município.

A parada programada será a partir das 8h de quinta com normalização às 20h da sexta, 16. O rodízio fica suspenso em outros dias. Em Araucária, o rodízio marcado para começar nesta segunda-feira, 12, a partir das 16h, nos bairros: Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva segue sem nenhuma alteração. No dia 15, o desligamento nos bairros: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira foi suspenso pela empresa. Confira as alterações.

Em vermelho estão os dias em que o rodízio foi cancelado em regiões afetadas por obras e serviços de manutenção. Em amarelo, os dias de realização desses serviços e obras.

Texto: Agência de Notícias do Paraná