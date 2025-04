Manutenção na usina de asfalto atrasa serviços e população do interior reclama

Moradores de algumas regiões da área rural de Araucária estão insatisfeitos com as condições dos asfaltos, alegando que as vias estão repletas de buracos e precisam de manutenção urgente. Ainda de acordo com eles, o problema já dura cerca de dois meses e até agora nenhum reparo foi realizado.

“Isso vem ocorrendo em diversas vias do interior, cito aqui o exemplo a Rua Pedro Eusébio Lemos, no Fazendinha, próximo à Granja Avita, talvez uma das que estejam em situação mais crítica. Enviei solicitação à Prefeitura, pedindo manutenção dos asfaltos, eles responderam, mas não vieram”, reclamou um morador.

“Esse asfalto aqui é novo, acredito que tenha uns 3 anos apenas, ainda deve estar na garantia da empresa que executou o pavimento. Se deixar assim, daqui uns dias vira uma cratera e além de ser perigoso estourar um pneu, pode provocar algum acidente”, criticou.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), informou que a Usina de Asfalto precisou passar por um período de manutenção, e agora que os serviços de reparos em vias estão sendo retomados. “O trabalho está começando pela área urbana e nas próximas semanas deverá chegar na rua citada (Pedro Eusébio) e demais”, explicou a secretaria.

A SMOP orienta os moradores que enviem solicitações e outros esclarecimentos por meio do telefone (41) 3614-7580.