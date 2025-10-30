Todos os dias, milhares de crianças têm um sorriso e um prato de comida preparados por quem entende de sabor e responsabilidade. Eles não estão nas salas de aula, mas também ensinam, com paciência e dedicação. No Dia da Merendeira Escolar, em 30 de outubro, o Grupo Risotolândia comemora e valoriza o protagonismo desses profissionais que, com as mãos, alimentam o corpo e o coração de gerações.

Mais do que preparar refeições, as merendeiras contribuem na educação dos alunos. Elas convivem diariamente com observam de perto suas preferências e comportamentos alimentares, ajudam na formação de hábitos saudáveis e contribuem para o bem-estar dentro das escolas. Em muitos casos, são o rosto mais acolhedor que uma criança encontra ao chegar na escola, alguém que serve, escuta, orienta e acolhe com o mesmo carinho de casa.

Protagonismo dentro das escolas

No Grupo Risotolândia, os atendentes e cozinheiros escolares são verdadeiros protagonistas nas operações de alimentação escolar. A companhia, que conta com cerca de 4.600 colaboradores nos sete estados em que atua, emprega 2.092 profissionais dedicados à produção e ao atendimento nas escolas públicas do Paraná e de Santa Catarina, por meio da marca Risotolândia Serviços Inteligentes de Alimentação.

Desse total, 1064 profissionais atuam em 483 unidades escolares nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Paranaguá, atendendo, em média, 255,5 mil alunos todos os dias.

Histórias que inspiram: da cozinha à liderança

Por trás dos uniformes brancos, das panelas e pratos, há histórias de transformação e superação. Muitas das merendeiras começaram como auxiliares e, com o tempo, cresceram dentro da empresa. São trajetórias que revelam o impacto social da Risotolândia ao oferecer empregabilidade, capacitação e oportunidade de ascensão profissional.

Ana Paula Dias trabalha na Escola Municipal Ko Yamawaki, em Curitiba, onde prepara refeições para cerca de 370 crianças, sendo 170 delas em período integral. Há 15 anos na Risotolândia, ela fez todos os cursos de gastronomia oferecidos pela empresa, buscando sempre se aperfeiçoar e oferecer o melhor atendimento aos alunos. “Eu amo o que faço. Já são 15 anos na empresa e cada dia é ainda mais especial. As crianças são muito importantes para mim”, conta. O carinho e a dedicação à profissão também despertaram o desejo de seguir estudando. “Quero fazer faculdade de Nutrição para continuar a fazer o que amo e me aperfeiçoar ainda mais.” Para Ana Paula, o papel da merendeira vai muito além da cozinha. “Tem crianças que vêm para a escola só por causa do lanche, e quando veem a gente, o rosto delas muda. Elas enxergam em nós uma figura de carinho, alguém que gostariam de ter na família”, finaliza a merendeira.

Ângela Cristiane Hack Jacinty é merendeira da Escola Municipal Álvaro Borges, em Curitiba, há cinco anos. Para ela, ser merendeira é mais do que preparar comida: é colocar amor em cada refeição. “Todos os dias, quando vejo as crianças chegando com aquele sorriso, sinto meu coração se encher de alegria. É gratificante saber que faço parte do cuidado e do crescimento delas. Cada prato que servimos é um gesto de carinho e isso me faz sentir realizada”, conta. Atendendo cerca de 850 alunos por dia, Ângela afirma que o trabalho despertou o desejo de continuar aprendendo. “Voltei a estudar e meus supervisores sempre me incentivam muito. Pretendo fazer o curso de Nutrição para aprender ainda mais e continuar contribuindo com esse trabalho que amo”, completa.

Capacitação e valorização contínua

A Risotolândia acredita que o principal ingrediente para uma alimentação de qualidade está nas pessoas. Por isso, investe constantemente em formação e valorização dos seus colaboradores. Além da extensa lista de benefícios oferecidos na contratação, a empresa conta com UCR (Universidade Corporativa Risotolândia) que oferta cursos gratuitos de qualificação para toda a equipe e tem uma Escola de Gastronomia que estimula a criatividade e o aprimoramento técnico das equipes, fortalecendo o compromisso com a qualidade e a segurança dos alimentos servidos diariamente nas unidades atendidas.

“Nossas merendeiras são agentes de transformação dentro das escolas. Celebrar o dia delas é reconhecer o impacto que a profissão tem na formação das crianças, na promoção de hábitos saudáveis e no fortalecimento da comunidade escolar. Investir nelas é investir em um futuro mais humano e acolhedor”, afirma Kamille Fraga Dantas, diretora de Gente & Gestão do Grupo Risotolândia.

O Grupo Risotolândia está com vagas abertas para cozinheiros e auxiliares que desejam integrar suas equipes e participar de ações de capacitação voltadas ao crescimento profissional e à melhoria contínua da alimentação escolar.