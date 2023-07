Maquiadora artística Hellen Cristina estará no Parque Cachoeira neste domingo (16) caracterizada de Pennywise

A maquiadora artística Hellen Cristina estará no Parque Cachoeira no próximo domingo (16/07), a partir das 16h, para surpreender as pessoas que passarem pelo local. Isso mesmo! É a oportunidade de conhecer o talento da maquiadora, que faz transformações assustadoras, que impressionam qualquer um. Hellen estará produzida de Pennywise, o palhaço dançarino do filme IT A Coisa e estará te esperando para fazer fotos incríveis. Para participar não é necessário inscrição, basta comparecer no local e levar sua câmera fotográfica ou celular para capturar os melhores momentos dessa brincadeira.

Hellen é maquiadora artística há 3 anos e já realizou trabalhos incríveis. Talvez você não a conheça, mas certamente irá se lembrar da Noiva Cadáver que apareceu no Villa Hygge com seu noivo zumbi. Era ela, mostrando seu belíssimo trabalho artístico.

“Para comemorar esses 3 anos de muita evolução artística, decidi ir até o Parque produzida de Pennywise e permitir que as pessoas registrem esse momento e curtam comigo esse mundo da transformação. Com certeza você não vai querer perder essa chance de ver de perto uma maquiagem assustadoramente incrível e ficar de queixo caído com o processo criativo da produção”, convida a artista.

Conheça mais sobre as incríveis transformações feitas pela maquiadora Hellen Cristina no seu Instagram @llencriss.

Edição n° 1371.