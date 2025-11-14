A AMMA – Associação Municipalista das Mulheres de Araucária, com apoio de parceiros, promoverá no próximo sábado (15/11), a terceira edição da Maratona da Superação. O evento acontece no Parque Urbano do Jardim Arvoredo II, com início às 9h.

A Maratona é um projeto de esporte e cultura que visa promover atividades para as crianças, com o objetivo de criar memórias afetivas na comunidade em que vivem. “Um grupo de voluntários se unem e contribuem com doces, pães, refrigerantes, brinquedos e doam seu tempo para preparar as tarefas da maratona e ajudar nesta linda ação que comemora o Dia Internacional da Criança (20 de novembro)”, explica Laureni Vicente, da AMMA.

Segundo a líder comunitária, o evento conta com o apoio de diversas empresas, entre elas a VKR Empreendimentos, que sempre doa as medalhas que são entregues aos participantes da Maratona da Superação. “Também temos o apoio do paratleta olímpico de Araucária, Alex Witkovski, que coordena as atividades esportivas. Só temos a agradecer a colaboração de todos que sempre nos ajudam a tornar esta ação possível”, disse.

