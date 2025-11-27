No sábado, 29 de novembro, Araucária se reúne para receber um dos eventos religiosos mais marcantes do ano: a Marcha pra Jesus 2025. O movimento de união, respeito e expressão cultural das comunidades faz parte da Semana da Cultura Cristã, que começou na quarta-feira (26), no Parque Cachoeira.

A Semana conta com atrações como o Museu da Bíblia, estandes de artigos religiosos e outros, feira de livros, food trucks e apresentações culturais no Palco Tindiquera, sempre às 19h30. A organização é da Associação dos Pastores e Líderes Evangélicos de Araucária (Aplear), com o apoio da Prefeitura Municipal.

A MARCHA

No dia da Marcha pra Jesus (29), membros de diversas igrejas e denominações irão se concentrar às 15h na Praça da Bíblia (em frente à Câmara de Vereadores), e de lá seguirão em marcha até o Parque Cachoeira, com momentos de oração e louvor.

“Será um dia marcado pela unidade da Igreja, adoração e manifestação do Reino de Deus. Prepare sua igreja, sua família e seu coração: o Reino está avançando, e Araucária será marcada pela glória de Deus!”, convida a Aplear.

ATRAÇÃO ESPECIAL

O momento mais esperado da Semana da Cultura Cristã, sem dúvida, será o show com a dupla gospel Jefferson & Suellen, conduzindo o povo em louvor e celebração à Deus. A dupla que iniciou a carreira musical em 2020 se tornou destaque no cenário da música gospel com o lançamento do single “Labareda”. Outro sucesso foi o single “Vem me Buscar”, lançado em novembro de 2021. De 2021 a 2024, eles venceram o Troféu Gerando Salvação na categoria “Banda, Dupla ou Grupo”.

Além de parceiros na música, Jefferson & Suellen são casados e tem um filho. Eles viajam pelo Brasil, onde ministram e interpretam louvores. Os dois se conheceram durante uma viagem e congregam na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Utilizam seu canal no YouTube para compartilhar ensinamentos e conselhos voltados a jovens cristãos, além de paródias e registros de sua rotina diária.

SEGURANÇA

Para que a Semana da Cultura Cristã, especialmente a Marcha pra Jesus, transcorra dentro da maior segurança possível, a Aplear tem algumas orientações importantes para o público: não entrar no parque com recipientes como cooler ou caixas de isopor (exceto para alimentação infantil ou restrição médica comprovada; não entrar com comidas, bebidas e garrafas, latas ou copos de vidro, ou recipientes metálicos.

Também será proibido o uso de narguilés ou similares, bem como uso de amplificadores e equipamentos de som; será proibido uso de drones (sem autorização), rádio comunicadores, instrumentos de laser, megafones/buzinas; será proibida a entrada e circulação de animais, exceto cães-guias; será proibido o uso de máscaras e outros objetos que ocultem o rosto; será proibida a entrada com guarda-chuvas, bastões, cadeiras de praia, objetos que possam ser cortantes/perfurantes; e será proibida entrada com skates, patins, patinetes, bicicletas e similares.

