A previsão do tempo divulgada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a temperatura desta semana atingirá a máxima de 26°C, e sem sinal de chuva.

Nesta segunda-feira, 02 de março, a temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento chegando a 27 km/h e umidade oscilando entre 56% e 99%.Na terça-feira, 03 de março, a temperatura aumentará, com mínima de 13°C e a máxima indo para 25°C. A umidade ficará por volta de 57% e 98%, com a ventania permanecendo em 27 km/h.

Na quarta-feira, 04 de março, a umidade estará por volta de 52% e 98% e a ventania poderá atingir 28 km/h. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 26°C.

Na quinta-feira, 05 de março, ainda não haverá previsão de chuva. A temperatura será a mesma do dia anterior, sendo a mínima de 15°C e a máxima de 26°C. As rajadas de vento aumentarão para 32 km/h, com umidade entre 41% e 98%.