Marcos Montador garante eficácia e qualidade com seus serviços de montagem de móveis

Montar móveis pode parecer uma tarefa simples, mas é um processo que exige técnica e atenção aos detalhes. Marcos Ribeiro, montador de móveis experiente, entende que a montagem correta é essencial para garantir a durabilidade, funcionalidade e segurança de cada peça.

“Um móvel mal montado pode comprometer tanto sua aparência quanto sua estrutura, reduzindo sua vida útil e até colocando em risco a segurança de quem o utiliza. Por isso é importante contratar o profissional certo, com as ferramentas adequadas e experiência necessária.”, afirmou Marcos.

Muitas pessoas investem tempo e recursos na escolha dos melhores móveis, considerando design, material e durabilidade. No entanto, na hora da montagem ou durante mudanças, acabam optando por serviços mais baratos, o que pode resultar em uma montagem inadequada. Marcos alerta para o ditado: “o barato sai caro”, já que um trabalho mal feito pode gerar problemas como móveis desnivelados, portas desalinhadas, gavetas emperradas e até danos à estrutura ao longo do tempo.

Pensando nisso, Marcos Ribeiro oferece serviços de montagem, onde o cliente tem a garantia de que seus móveis serão montados ou desmontados com perfeição, respeitando todos os ajustes e nivelamentos necessários. Seu conhecimento técnico e a utilização das ferramentas corretas asseguram que cada peça seja instalada corretamente, prolongando a vida útil do móvel e preservando sua funcionalidade.

Marcos oferece seus serviços para montagem de móveis novos e usados, tanto modulados quanto convencionais. Além disso, ele também realiza adequações e ajustes, caso o móvel precise ser adaptado para um novo espaço ou apresentar falhas no funcionamento. “O meu compromisso é entregar um serviço de alta qualidade, assegurando que o acabamento seja impecável e que o móvel continue atendendo às expectativas dos seus proprietários.”, completou ele.

Marcos também realiza outros serviços, como a instalação de cortinas, torneiras e chuveiros. Para facilitar o atendimento, Marcos oferece orçamentos via WhatsApp. O cliente pode enviar fotos do móvel e descrever o serviço necessário – seja montagem, desmontagem ou adequação – e ele fornecerá um orçamento detalhado.

Serviço

Para facilitar o atendimento, Marcos oferece orçamentos via WhatsApp, através do telefone (41) 99611-4835. O cliente pode enviar fotos do móvel e descrever o serviço necessário – seja montagem, desmontagem ou adequação – e ele fornecerá um orçamento detalhado.

Edição n.º 1436. Nina Santos.