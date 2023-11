Maria Fumaça de Natal da concessionária Rumo passará por Araucária no dia 18/12

Araucária será uma das várias cidades que vão receber a partir do 06 de dezembro, a visita da Maria Fumaça da concessionária Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil. As luzes e a magia do Natal vão passar pelos trilhos da cidade no dia 18 de dezembro (segunda-feira), às 22h. Será uma oportunidade incrível de ver o trem com seus vagões todos iluminados, e também fazer fotos e selfies com a Trupe do Papai Noel, eternizando esse momento mágico.

A concessionária, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), irão realizar no estado a passagem do Trem de Natal até o dia 23 de dezembro, dentro da ação “Rumo ao Natal”.

A Maria Fumaça modelo Mallet 204 foi fabricada em 1950 e é a única em circulação na América do Sul. A locomotiva terá seus 800 metros iluminados com mangueiras de luzes de led e vai percorrer 21 municípios. O trajeto começará no dia 6/12 na cidade da Lapa, finalizando em 23/12 no município de Rio Negrinho. Em todas as paradas da locomotiva histórica haverá a presença do Papai Noel e duendes. E sempre antes da chegada do trem a população poderá conferir gratuitamente as apresentações de orquestras ou grupos locais.

“O programa Rumo ao Natal tem como objetivo mostrar a importância da data para todas as famílias paranaenses. A passagem da locomotiva é aguardada anualmente por diversos moradores dos municípios da Malha Sul. Sempre recebemos mensagens da população em nossas redes sociais perguntando quando o trem iluminado começará sua viagem. A concessionária se sente honrada em poder proporcionar à população momentos inesquecíveis de lazer, alegria e cultura”, afirma Rodrigo Machado Thomaz, gestor de Sustentabilidade da Rumo.

Dicas de segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança, seguem alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Tenha atenção redobrada com as crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Compartilhe!

Com certeza será um motivo para você fazer muitas fotos e selfies no dia em que a Maria Fumaça passar pela sua cidade. Sendo assim, a concessionária Rumo convida os moradores para compartilharem seus registros no Trem de Natal. Para isso, basta postar fotos nas redes sociais com as hashtags #TremdeNatal2023 e #RumoaoNatal e mencionar nos stories de Instagram a @rumologística e @abpf_regionalsul da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).