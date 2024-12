Maria Fumaça iluminada da Rumo fará parada em Araucária no sábado (07)

A magia do Natal já está no ar e para tornar a data ainda mais especial, por mais um ano Araucária está na rota da histórica Maria Fumaça iluminada da Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil. A jornada da locomotiva pelos trilhos de cidades paranaenses e catarinenses, faz parte do projeto “Rumo ao Natal”, desenvolvido em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

No sábado (07/12), o trem partirá da cidade de Balsa Nova, por volta das 19h, e fará uma parada de cerca de meia hora em Araucária, isso por volta das 21h, na Rua Irineu Chempcek, 260, no bairro Estação – importante ressaltar que pode ocorrer atraso. Depois de uma breve apresentação no Município, a locomotiva seguirá em direção ao bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

Por mais um Natal, a operadora ferroviária coloca em circulação a histórica Maria Fumaça iluminada (modelo Mallet 204) com o Papai Noel a bordo da locomotiva fabricada em 1950, e a única em circulação na América do Sul.

Apesar do clima de expectativa e euforia, é importante alertar que não haverá um esquema de segurança no local de parada no bairro Estação, portanto, a população, em especial as famílias com crianças, devem redobrar os cuidados e seguir à risca as orientações repassadas pelo Rumo. São elas:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

A atenção com as crianças deve ser redobrada, devendo os pais e responsáveis mantê-las em total segurança.

