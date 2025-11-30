A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) divulgou que a Maria Fumaça Iluminada da Rumo passará pelo município no dia 6 de dezembro, a partir das 18h45.

O melhor local para ver o trem, todo decorado para o Natal, será na Rua dos Expedicionários Brasileiros, nº 1, próximo à antiga olaria do Guajuvira. Antes da passagem da Maria Fumaça, haverá uma apresentação do Grupo Bela Vista, além de outra atração cultural.

O espetáculo é promovido pela Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). A SMCT reforça que, como a locomotiva percorrerá diferentes cidades ao longo do roteiro, podem ocorrer atrasos na programação.

Para aproveitar com segurança:

  • Não suba nos trilhos;
  • Mantenha distância mínima de 15 metros da linha férrea;
  • Não toque ou tente subir na locomotiva ou nos vagões;
  • Redobre a atenção com as crianças – mantenha-as sempre próximas e seguras;
  • Cuide também dos pets;
  • Registre suas fotos e vídeos em local seguro;
  • Siga as orientações dos profissionais no local.