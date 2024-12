Cantora Marianna lança single “Véio da lancha” na sexta-feira (06/12)

A cantora araucariense Marianna Reis, que fez sucesso com o clipe “Feito Mola”, vai lançar seu novo single “Veio da lancha” na próxima sexta-feira (06/12), nas principais plataformas de streaming. Este é o seu terceiro single e o primeiro totalmente autoral. “O projeto surgiu após a decisão de apostar em um trabalho voltado para o humor. Véio da lancha é uma letra para rir bastante, e dançar ao mesmo tempo, com um tema atual como o próprio nome diz. É uma mistura de ritmos, viajando pelo pop, brega e retrô, e vai inspirar as meninas empreendedoras, que também querem ter o seu véio da lancha”, se diverte a cantora.

Marianna espera que o single se torne chiclete e garante que em breve trará mais uma surpresa para os seus fãs, o lançamento de um clipe. “Depois de ‘Feito Mola’, uma versão, no estilo pop funk latino, e ‘Vem meu Nêgo’, na mesma pegada com um toque de pisadinha, a música ‘Véio da lancha’ veio para diferenciar e buscar um novo público, aquele que curte música com comédia. A expectativa é que a galera dê muita risada, se divirta e queira compartilhar com os amigos. No momento em que vivemos, com tantas notícias ruins, precisamos rir mais”, afirma a cantora.

