Marido bate na esposa por duas vezes e foge covardemente da PM

Na madrugada de sábado, 20 de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada pela filha de um casal morador da área rural de Lagoa Suja, porque o pai estaria agredindo a mãe. Para os policiais, ela contou que o homem chegou em casa bastante alterado e começou a discutir com a esposa. A vítima, por sua vez, relatou que no dia anterior já tinha sido agredida pelo companheiro e que este havia machucado seu rosto, com tapas e arranhões. Desta vez ele a teria machucado novamente, no braço. O homem fugiu antes da chegada da equipe policial.

A PM ofereceu apoio para levar a vítima para receber atendimento médico, mas ela disse que não seria necessário. Diante dos fatos, a equipe orientou que ela procurasse a Delegacia da Mulher para registrar queixa contra o marido e solicitar uma medida protetiva, já que as agressões têm sido recorrentes.

