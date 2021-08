Marido embriagado agride esposa no momento em que ela amamentava

Os casos de violência doméstica sempre estão no topo das ocorrências registradas nos finais de semana em Araucária. Em uma dessas situações, ocorrida na madrugada de sábado, 31 de julho, na rua Luiz Carlos Czelusniak da Costa, no bairro Cachoeira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de agressão por parte do marido que estava embriagado. Ela relatou aos policiais que o companheiro chegou em casa bastante alterado, querendo forçá-la a conversar, e como ela se recusou, pois estava amamentando a filha do casal, de 3 apenas meses, ele a agarrou pelo pescoço, tentando enforcá-la, e ainda a jogou à força em cima da cama. Não bastasse isso, ele ainda lhe desferiu um tapa na cara. A mulher conseguiu se desvencilhar, começou a gritar por ajuda, pegou o telefone e ligou para a polícia e para a sua mãe.

Ainda de acordo com a vítima, esta não teria sido a primeira vez que isso aconteceu, pois o marido já a havia agredido quando ainda estava grávida. Ela contou ainda que só não prestou queixa antes por pressão de familiares. Diante do relato da vítima, das marcas da violência que apresentava no pescoço e do desejo de registrar queixa, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

