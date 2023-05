Marinho, patrono do São Paulo FC, se emociona ao receber homenagem

O domingo (20/05) foi um dia de pura emoção para o desportista Mário Bosquette, o seu Marinho, de 78 anos, presidente do clube São Paulo FC, que vai entregar o cargo no próximo dia 10 de junho. Jogadores que conviveram ao seu lado ao longo dos anos em que ele atuou no cenário esportivo, além de familiares e amigos, encontraram uma maneira especial de agradecê-lo, entregando uma placa de homenagem e proferindo palavras de gratidão.

A homenagem aconteceu no Estádio Pedro Nolasco Pizatto e reuniu um público expressivo. “Seu Marinho saiu do vestiário e adentrou o gramado como se fosse uma estrela do futebol, foi tão aplaudido que não conteve a emoção. Mas é merecedor, por isso teve a oportunidade de se despedir em grande estilo. O gesto singelo nada mais foi do que um reconhecimento à sua dedicação ao clube por mais de 30 anos”, disse o também desportista Idelvan Cezimbra Teixeira, que vai substituir seu Marinho na presidência do São Paulo.

Edição n. 1364