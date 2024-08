Marista Lab: 5 dicas de podcasts sobre fotografia

No mês dedicado à fotografia, confira alguns programas para mergulhar em conteúdos inspiradores sobre essa arte.

Agosto é considerado o mês da fotografia, com a comemoração de duas importantes datas: o Dia Mundial da Fotografia (19), que marca a invenção do daguerreótipo, anunciado em 1839, e o Dia Internacional da Fotografia (22), dia de nascimento de Henri Cartier-Bresson, um dos maiores fotógrafos do mundo. Para explorar o universo dessa arte, os podcasts podem ser ótimas formas de mergulhar em conteúdos que abordam técnicas, inspirações e histórias por trás das lentes.

Além de um hobby, a fotografia pode contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vários aspectos, tanto cognitivos quanto emocionais e sociais. “O ato de fotografar incentiva a imaginação, a criatividade e permite a expressão emocional. Para jovens que ainda estão aprendendo a lidar com suas emoções, a fotografia pode ajudar a expressar sentimentos que talvez sejam difíceis de colocar em palavras”, ressalta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

A seguir, confira 5 dicas de podcasts para ver a fotografia com novos olhos:

Papo de Fotógrafo:

Apresentado por Ana Cariane e Raphael Petrocco, o programa traz entrevistas com fotógrafos renomados, dicas técnicas, além de debates sobre o mercado. É uma ótima opção para quem quer aprender mais sobre a prática e se atualizar com as tendências.

FhoxCast

Produzido pela revista Fhox, especializada em fotografia, aborda desde as novidades do mercado fotográfico até discussões sobre as novas tecnologias. Os episódios são recheados de informações valiosa, além de contarem com a participação de convidados relevantes.

Podcast de Fotografia – Estúdios Brownie

Em cada episódio, o programa traz insights valiosos sobre fotografia, revelam curiosidades fascinantes e, acima de tudo, abordam as nuances e desafios da vida como fotógrafo.

Fotologia Podcast

O programa é leve e divertido, voltado para quem pretende viver de fotografia. Os apresentadores Gustavo Vanassi e Eduardo Vanassi trazem notícias do mundo fotográfico, análises e reviews com dicas úteis e comentários bem humorados.

The Candid Frame (em inglês)

É um podcast internacional, em inglês, que oferece entrevistas profundas com fotógrafos de diferentes partes do mundo. Apresentado por Ibarionex Perello, o programa explora a jornada criativa dos convidados, suas influências e experiências pessoais. É uma boa escolha para quem quer expandir horizontes e ouvir histórias de profissionais renomados.

