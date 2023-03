Marista Lab: 5 filmes para ensinar a importância da água para as crianças

O dia Mundial da água é celebrado no dia 22 de março, data que promove o debate e gera a reflexão sobre a utilização deste recurso. Apesar de 71% da superfície terrestre ser coberta por água, apenas 2,5% dela está disponível em água doce. O cuidado e preservação com o meio ambiente, com o acesso a saneamento básico e conhecimento sobre o tema podem ser ensinados desde cedo para as crianças e adolescentes proporcionando assim uma conscientização para todo o ecossistema.

Para a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, a escola tem um papel importante na educação ambiental e sustentável. “Aprender na teoria sobre sustentabilidade é essencial e colocar em prática os aprendizados, é mais importante ainda. Aqui na escola aliamos esses dois polos”, avalia.

Já Glades Serra, diretora do Marista Escola Social Robru, na Zona Leste de São Paulo, comenta que na educação infantil a arte pode levar o conhecimento para a sala de aula. “Ao utilizar desenhos animados, por exemplo, a criança pode se aproximar de determinados personagens, se identificar e vê-los realizando algumas ações, é uma oportunidade para explorar o assunto no cotidiano da casa”, reforça.

As especialistas dão dicas de filmes de animação que podem ser vistos por toda a família.

Frozen 2

Na saga das irmãs Elsa e Ana, o segundo filme da Disney apresenta a água como um forte elemento da trama. Uma forte barragem liga o reino Arendelle à tribo Northuldra, No entanto, embora a infraestrutura hídrica pareça ser o que vai aproximar as duas comunidades, torna-se palco de uma luta que enfurece os espíritos dos elementos da Natureza.

Onde assistir: Disney +

Rango

A história apresenta um faroeste de primeira sobre um lagarto metido a ator. A aventura começa depois dele cair de seu aquário no meio da estrada. Vagando sob o sol quente, ele chega a uma cidadezinha onde a lei não é respeitada e passa por uma grave crise hídrica.

Onde assistir: Netflix

A Era do Gelo 2

A sequência do sucesso dos cinemas fala sobre o derretimento das calotas polares e as consequências do aquecimento global. Os répteis aquáticos surgem para aterrorizar a vida de Manny, Diego e Sid, causando uma aventura para os locais que não estejam alagados.

Onde assistir: Disney +

Ponyo – Uma Amizade que veio do Mar

Dos Estúdios Ghibli, a história mostra a amizade entre Sosuke, um menino do litoral e um “Peixinho Dourado”, que é a filha do mago dos oceanos. Magia e aventuras aquáticas transbordam nessa animação lançada em 2008.

Onde assistir: Netflix

A Pequena Sereia

Favorito entre muitas gerações. O filme baseado no conto de Hans Christian Andersen conta a história da Princesa Ariel, que tem no seu maior desejo fazer parte do mundo. A aventura é uma aula de cuidado com elementos do mar. Este ano a Disney ainda lança o live-action desta história.

Onde assistir: Disney +

