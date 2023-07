Marista Lab: 5 séries para relaxar e aprender nas férias

Todo estudante do Ensino Médio sabe que assim como a importância do período de estudo, o descanso também é muito relevante. A temporada de férias, em especial, é um momento para recarregar as baterias, ganhar fôlego e, por que não, ganhar repertório por outras fontes?

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, o descanso oxigena o cérebro, reforça o bem-estar e melhora o desempenho nos estudos. “Seja durante o semestre, ou nas férias, descansar deve fazer parte do cronograma de estudos. O período de pausa ajuda a fixar o que foi estudado e traz vivências importantes para a trajetória do aluno”, afirma.

Assistir a um filme, seriado ou documentário é uma ótima maneira de descansar e também ganhar repertório cultural, explorar novos pontos de vista e até conhecer outras culturas.

Confira 5 sugestões de títulos e temas abordados em cada um:

Anne with an “E”

O programa canadense relata a trajetória de Anne, uma jovem órfã de 13 anos, que encontra uma nova família para se abrigar, após anos em instituições de assistência social. A série é baseada no livro Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery e tem três temporadas. Durante os episódios são abordados temas como: adoção; literatura; definição de família; bullying; feminismo; questões LGBT; racismo.

Realidade Não Documentada

Esta série da Netflix, relata a vida de 8 famílias ilegais nos EUA, incluindo separações, detenções, deportações e outras ameaças à vida de imigrantes. Embora possa parecer uma realidade distante para alguns, as políticas de imigração afetam milhares de vidas. Esta série propõe-se a aprofundar o repertório cultural do telespectador, o que traz vantagens na redação do Enem, por exemplo, para argumentar melhor em relação ao assunto.

Grey’s Anatomy

Se for para maratonar, nada melhor do que esta série. Lançada em 2005, a trama acontece em um ambiente hospitalar nos Estados Unidos. Entre um atendimento e outro, os personagens vivem questões atuais importantes: racismo, violência contra a mulher, xenofobia, imigração, machismo, assédio, questões LGBT, saúde mental, dentre outros temas fazem parte do dia a dia de médicos e enfermeiros do Grey Sloan Memorial Hospital.

Ascensão: império Otomano

A minissérie da Netflix, com apenas 6 episódios, conta a história da expansão do Império Otomano até a conquista de Constantinopla. Misturando elementos de documentário e drama de ação, a série apresenta a história do Sultão Mehmed II, desde sua ascensão ao trono aos 13 anos de idade, até a vitória na batalha de Constantinopla. Esta minissérie educativa oferece um meio didático de compreender o período histórico e aumentar o seu repertório sociocultural.

Guerras do Brasil.doc

Esta série documental da Netflix apresenta momentos e questões importantes da história brasileira a partir da visão de especialistas.São 5 episódios independentes com os temas: demarcação de terras indígenas; Guerra dos Palmares; Guerra do Paraguai; Revolução de 1930; sistema prisional e crime organizado.

Edição n. 1371