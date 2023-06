Marista Lab: 5 vantagens de fazer vestibular no meio do ano

Estudantes do Ensino Médio frequentemente se deparam com a dúvida de fazer ou não o exame vestibular no meio do ano. Seja para treinar apenas, ou para quem já se formou, mas não passou no final do ano, as provas de inverno trazem algumas vantagens.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, explica que praticar a realização da prova é essencial para quem deseja ingressar em uma instituição de ensino superior. “Além dos estudos em sala de aula, a prática da prova é muito importante, pois prepara o aluno quanto ao tempo, ao estilo de questões e até quanto ao ambiente que será vivenciado”, analisa.

Outro ponto positivo é a menor concorrência no meio do ano. De acordo com o Instituto Semesp, apenas 30% dos alunos de graduação presencial iniciam seus cursos no meio do ano, enquanto esse número chega a 39,9% para estudantes de Educação a Distância (EAD).

Confira 5 vantagens das provas do meio de ano:

1 – Menor concorrência

O movimento natural dos estudantes é prestar provas seletivas já ao final da 3a série do Ensino Médio. Com isso, a concorrência tende a aumentar nesses exames e consequentemente, reduz a quantidade de pessoas que participam das provas de inverno. Outro fator também, é que como há muitos “treineiros”, as vagas que serão ocupadas de fato têm concorrência menor.

2 – Oportunidade de treinamento

Participar do vestibular de meio de ano é uma forma de os estudantes do Ensino Médio se prepararem para a maratona do final do ano. Além do conhecimento, é preciso ter habilidades como calma, concentração e organização, o que requer prática e treinamento. Rosângela explica que a ansiedade e nervosismo são fatores que podem afetar o desempenho dos jovens e por isso treinar e saber como será o dia da prova traz muitos benefícios.

3 – Não é necessário esperar

Essa opção é ideal para estudantes que não foram aprovados, mas não desejam esperar um ano inteiro para tentar novamente. Com o conhecimento ainda “fresco”, realizar a prova novamente em um período menor de tempo pode ser uma boa opção.

4 – Explorar novos caminhos

O vestibular de inverno também é vantajoso para aqueles que ingressaram na faculdade no início do ano, mas não gostaram do curso escolhido ou se depararam com uma profissão desconhecida e se identificaram mais com ela. Ao participar do vestibular no meio do ano, não é necessário esperar um ano inteiro para mudar de curso. Além disso, o semestre cursado não precisa ser encarado como tempo perdido. Pelo contrário, se o novo curso for da mesma área de conhecimento, é possível aproveitar as disciplinas já cursadas e aprovadas.

5 – Aproveitar o Enem como aliado

Algumas instituições aceitam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos como critério de ingresso no meio do ano. Isso acontece na PUC-SP, por exemplo. Isso não é possível na seleção de verão, quando é preciso realizar o vestibular da instituição.

Edição n. 1365