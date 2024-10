Marista Lab: 6 autores brasileiros para apresentar às crianças

Apresentar livros de escritores brasileiros é importante para fortalecer a identidade cultural e a representatividade.

Os livros são aliados fundamentais para o desenvolvimento intelectual e emocional na infância. Apresentar livros de autores brasileiros é especialmente importante para fortalecer a identidade cultural e a representatividade.

A coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, lembra que ler livros de autores nacionais fortalece histórias que refletem o Brasil. “Esse tipo de leitura ajuda as crianças a entenderem e valorizarem suas raízes, criando um sentimento de pertencimento e orgulho”, ressalta.

Confira 8 autores da literatura infantil brasileira para apresentar às crianças:

Ana Maria Machado

Com uma trajetória de mais de 50 anos, se destacou nas publicações infantis por várias gerações. Ana Maria Machado inaugurou uma nova maneira de escrever para o público infantil brasileiro, com muita criatividade e liberdade narrativa. Um dos seus livros mais reconhecidos é Bisa Bia, Bisa Bel.

Ziraldo

Ziraldo foi ilustrador, cartunista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Uma das suas maiores obras é o Menino Maluquinho, publicado pela primeira vez em 1980. Autor de mais de 130 livros, é um dos escritores brasileiros mais reconhecidos.

Ruth Rocha

Com mais de duzentos títulos publicados, é uma autora que as crianças merecem conhecer. Marcelo, Marmelo, Martelo é um dos livros mais conhecidos no universo infantil e perpassa gerações conquistando os novos leitores.

Sylvia Orthof

A premiada autora publicou mais de cem títulos abordando diversos temas. Uma das obras que merece destaque é A Fada Sempre-Viva e a Galinha-fada e Gato pra cá, Rato pra lá, livros que exploram a criatividade e encantam as crianças.

Lygia Bojunga

Com diversos prêmios nacionais e internacionais, é reconhecida pela qualidade das produções para o público infantil. As suas histórias dialogam de maneira certeira com os pequenos, trazendo reflexão sobre diversas temáticas.

Eva Furnari

A autora, que nasceu na Itália e migrou para o Brasil ainda criança, ingressou no universo literário como ilustradora. Como autora, conquistou crianças de todas as idades com obras como Bruxinha Zuzu e Assim assado.

Edição n.º 1437.