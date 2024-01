Marista Lab: 7 filmes para assistir com adolescentes nas férias escolares

Com mais tempo livre, estudantes podem aproveitar para conhecer obras cinematográficas atemporais

Durante as férias, os estudantes podem aproveitar o tempo livre para assistir a filmes que sejam tão divertidos quanto inspiradores. Para os cinéfilos, há uma grande variedade de temas, desde comédias leves até dramas instigantes, o que pode proporcionar momentos de entretenimento e reflexão com os adolescentes antes do início do ano letivo.

Por isso, a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, sugere 7 sete longas-metragens para aproveitar o tempo livre e assistir em família com os adolescentes.

The Intern (Um Senhor Estagiário) 2015

Este filme conta a história de um estagiário sênior (interpretado por Robert De Niro) em uma empresa de moda online. Explora temas de intergeracionalidade, aprendizado contínuo e trabalho em equipe.

The Edge of Seventeen (Quase 18) – 2016

ma comédia dramática que segue a vida de uma estudante do ensino médio enquanto navega pelos altos e baixos da adolescência. Aborda temas como amizade, autoaceitação e crescimento pessoal.

Freedom Writers (Escritores da Liberdade) 2007

Baseado em uma história, o filme mostra uma professora que inspira seus alunos a superarem obstáculos através da escrita. É uma história poderosa sobre educação e a importância da empatia.

The Internship (Os Estagiários) – 2013

Uma comédia que segue dois amigos que, após perderem seus empregos, conseguem estágios no Google. Explora temas de trabalho em equipe, resiliência e adaptação ao mundo digital.

Julie & Julia – 2009

Inspirado em eventos reais, este filme segue duas histórias: a vida de Julia Child enquanto ela aprende a cozinhar e a de Julie Powell, uma mulher moderna que decide seguir as receitas de Julia durante um ano. Uma história deliciosa sobre paixão e perseverança.

The Breakfast Club (Clube dos Cinco) – 1985

Um clássico do cinema adolescente (e da “Sessão da Tarde”) que reúne cinco estudantes de diferentes grupos sociais durante uma detenção na escola. O filme explora as complexidades das relações entre os jovens e oferece insights sobre identidade e aceitação.

A Beautiful Mind (Uma Mente Brilhante) 2001

Baseado na vida real de John Nash, um matemático brilhante, mas atormentado. O filme aborda temas de superação, perseverança e a importância do equilíbrio entre a vida acadêmica e pessoal.

