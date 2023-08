Marista Lab: 8 filmes inspiradores para assistir no Dia do Estudante

O Dia do Estudante, comemorado anualmente em 11 de agosto, é um dia para refletir sobre a importância da educação na sociedade. A data também é uma ótima oportunidade para assistir a filmes motivadores e que abordem temas relevantes para a educação.

Além disso, os filmes são uma ótima forma de mostrar para crianças e adolescentes que a educação não acontece somente em sala de aula.

“O papel do estudante vai além da frequência escolar e da participação das aulas e busca do conhecimento. É também a oportunidade de formar agentes de mudança”, ressalta a orientadora pedagógica do coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos.

Portanto, celebrar o Dia do Estudante também é uma forma de fortalecer questões relacionadas à garantia de direitos, ao acesso a serviços e ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa.

Aqui estão algumas sugestões de filmes para assistir em família no Dia do Estudante:

Um sonho possível

Neste drama desportivo baseado numa história real, um casal com dinheiro acolhe um jovem sem-abrigo e ajuda-o a converter-se numa estrela de futebol americano.

Classificação etária: 13 anos

Escritores da Liberdade

A história gira em torno da necessidade da criação de vínculos sociais em sala de aula e da possibilidade de mudança através da educação. Baseado em fatos reais.

Classificação etária: Livre

O sorriso de Monalisa

O filme narra a experiência de uma professora de arte de uma escola feminina que tenta estimular as alunas a pensarem por si mesmas e buscarem seus sonhos.

Classificação etária: 14 anos

Sociedade dos poetas mortos

A história se passa em 1959 em uma escola preparatória de elite para garotos. Um novo professor chega e apresenta a sociedade fundada por ele quando era estudante da escola: a sociedade dos poetas mortos.

Classificação etária: 12 anos

Estrelas Além do Tempo

É um filme de drama baseado em fatos reais que narra a história de três brilhantes matemáticas afro-americanas na Nasa durante a década de 1960: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

Classificação etária: 14 anos

King Richard: criando campeãs

O filme é uma cinebiografia que conta a história da família Williams. O pai Richard criou as filhas Serena Williams e Venus Williams para que se tornassem campeãs do tênis.

Classificação etária: 12 anos

O Jogo da Imitação

Filme baseado na vida de Alan Turing, um matemático e criptoanalista que desempenhou um papel fundamental na quebra do código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Mostra o valor do conhecimento e da inteligência em momentos cruciais da história.

Classificação etária: 12 anos

O Clube dos Cinco

O filme aborda temas como a importância de olhar além das aparências e como o conhecimento das experiências de vida dos outros pode levar a uma compreensão mais profunda.

Classificação etária: 14 anos

Edição n.º 1375