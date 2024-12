Marista Lab: 8 podcasts para ouvir com crianças e adolescentes

Programas abrangem histórias envolventes, ciência, criatividade e história.

As férias são um ótimo momento para ouvir podcasts, um ótimo entretenimento que também é capaz de oferecer diversos aprendizados para crianças e adolescentes. Com conteúdos que vão desde histórias envolventes até programas que tratam de ciência, criatividade e história, esse formato de mídia pode agradar toda a família.

Pela facilidade de poder ser ouvidos a qualquer momento, são rápidos e fáceis de acessar. Além disso, também são uma boa opção para passar o tempo em uma viagem longa ou mesmo durante uma tarde chuvosa.

Atualmente, existem podcasts para todos os gostos e idades, ressalta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos. “Os podcasts podem ser uma ótima forma de entretenimento, além de tratar de muitos assuntos interessantes, oferecendo diversos aprendizados para crianças e adolescentes”.

Confira 8 podcasts para ouvir com crianças e adolescentes:

Coisa de criança

Voltado especialmente para as crianças, esse podcast foi criado com o objetivo de estimular a criatividade. O programa incentiva a descobrir como as coisas funcionam de uma forma científica e divertida.

Conta pra mim?

O podcast foi criado por Thiago Queiroz, do site Paizinho Vírgula, e pela contadora de histórias Fafá Conta. O storytelling é o foco dos episódios curtos com narrativas de temas diversos, recheados de efeitos sonoros e músicas.

Scikids

Este é para os que gostam de fazer perguntas e saber mais sobre o mundo que os cerca. Crianças de diferentes faixas etárias fazem perguntas que são respondidas por cientistas de forma simples e divertida.

Histórias de ninar para garotas rebeldes

Inspirado na obra homônima das escritoras italianas Elena Favilli e Francesca Cavalo. O podcast, criado por Ju Wallauer, traz histórias de mulheres do passado e do presente. Um podcast para a família ouvir junto e valorizar mulheres que fazem parte da nossa história.

Manual para crianças sapecas

Criado pelo Spotify Studios, este podcast ajuda as crianças a aplicarem técnicas de mindfulness no dia a dia. Para isso, usa histórias envolvendo os personagens André e sua babá, Mariana, que usam exercícios de respiração.

Historinhas para dormir bem

Temas como amor, amizade e empatia norteiam o podcast, apresentado por Renzo Querzoli, um vovô ex-publicitário de 68 anos. Os episódios narram histórias lúdicas, onde diversos bichos são transformados em protagonistas de aventuras.

Nerdcast

O podcast é da turma do Jovem Nerd, e tem mais de 600 episódios disponíveis. Por exemplo, traz assuntos como cinema, literatura, cultura e história. Uma boa dica é selecionar com base nos temas de maior interesse.

A incrível nave sonora

Neste programa, o principal objetivo é estimular a criatividade das crianças. Os episódios são interativos e pedem que elas imaginem, desenhem e “viajem” enquanto escutam as aventuras de uma nave.

