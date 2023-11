Marista Lab: 9 dicas para manter a saúde emocional durante o Enem e vestibular

Manter a saúde emocional durante o período do Enem e vestibular pode ser desafiador, mas é essencial para alcançar um bom desempenho e lidar com o estresse do período. Portanto, além de estudar, adotar estratégias para manter a tranquilidade e focar no autocuidado são passos importantes.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, lembra que é comum que esse seja um período de grande ansiedade, afinal, as provas podem definir o futuro profissional dos candidatos. “Por isso, é preciso aprender a gerenciar as próprias emoções, além da dedicação à parte acadêmica”.

Atenção à saúde emocional

Algumas técnicas de relaxamento podem ajudar a manter a tranquilidade antes, durante e até mesmo depois de realizar a prova. Uma delas é o controle da respiração, que é capaz de acalmar a mente e o corpo. “Quando se sentir ansioso, faça uma sequência de cinco respirações. Deixe o ar entrar pelo nariz e solte devagar pela boca. Isso irá trazer calma e ajudar a manter o foco”, sugere a coordenadora.

Além disso, aprender a gerenciar o tempo também pode ajudar a reduzir o estresse, especialmente no dia da prova. Por isso, é preciso dividir o tempo disponível para resolver cada parte da prova, o que irá evitar o medo de não conseguir terminar tudo dentro do prazo.

Existem diversas outras atitudes que podem ajudar a lidar com o estresse e manter o equilíbrio emocional:

Organização e planejamento: Estabeleça um cronograma de estudos realista e organize seu tempo de maneira eficiente. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade em relação ao volume de conteúdo a ser estudado.

Equilíbrio entre estudos e descanso:

Reserve tempo para descanso, lazer e atividades físicas. Ter um equilíbrio saudável entre os estudos e o tempo de relaxamento é crucial para manter a mente e o corpo em equilíbrio.

Alimentação saudável:

Uma dieta equilibrada pode influenciar significativamente o seu bem-estar emocional. Procure alimentos que forneçam energia e nutrientes para sustentar a sua saúde durante esse período.

Exercícios físicos:

Praticar exercícios físicos regularmente ajuda a reduzir o estresse, liberar endorfinas e melhorar o humor.

Técnicas de relaxamento e respiração:

Aprenda e pratique técnicas de respiração e relaxamento, como meditação, yoga, ou simplesmente dedicar um tempo para respirar profundamente. Isso pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade.

Sono adequado:

O sono é crucial para a saúde emocional e cognitiva. Tente manter uma rotina de sono regular, garantindo a quantidade de horas necessárias para descansar e recuperar as energias.

Evitar comparações:

Cada pessoa tem seu próprio ritmo e métodos de estudo. Evite comparar o seu desempenho e estratégias de estudo com outras pessoas. Foque no seu progresso.

Falar sobre seus sentimentos:

Compartilhe seus sentimentos com amigos, familiares ou profissionais de saúde mental, se necessário. Conversar sobre suas preocupações pode aliviar a pressão e trazer um senso de alívio.

Manter expectativas realistas:

Tenha metas realistas e não se sobrecarregue com expectativas inatingíveis. Reconheça o seu esforço e comemore suas conquistas, por menores que sejam.