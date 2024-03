Marista Lab: Adolescentes – Estudo mostra como se conectar com os filhos

Quando o filho chega à adolescência, é comum que os pais enfrentem dificuldades em lidar com as mudanças de comportamento e necessidade de maior autonomia dos filhos. Um recente estudo da Universidade da Califórnia – Riverside mostra que os jovens valorizam os conselhos dos pais e aponta caminhos para fortalecer essa conexão.

A pesquisa avaliou “adultos em formação”, aqueles no final da adolescência e início dos 20 anos, e descobriu que os jovens também valorizam quando os pais apoiam a autonomia deles. Outro dado curioso é que os pais são mais ouvidos quando fornecem diretrizes claras sobre limites e regras.

A coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, ressalta que se envolver nas atividades de interesse dos filhos e validar seus sentimentos são atitudes que fazem a diferença.

“Os adolescentes estão em um momento de autodescoberta e precisam ser respeitados. Quando os pais respeitam as suas opiniões e interesses, aumentam as chances dos filhos ouvirem conselhos e se conectarem mais com os pais”, afirma.

Confira dicas para fazer com que filhos adolescentes ouçam seus conselhos:

Apoie a autonomia: Ofereça diretrizes claras para limites e regras, mas permita que seus filhos tenham autonomia em suas escolhas.

Participe de atividades interessantes: Envolver-se em atividades que interessam aos seus filhos fortalece o vínculo e facilita a comunicação.

Reconheça e valide sentimentos: Demonstre empatia ao reconhecer e validar os sentimentos de seus filhos, criando um ambiente aberto para a expressão emocional.

Estimule a exploração de interesses: Incentive seus filhos a explorarem diferentes interesses enquanto descobrem quem são e o que desejam para o futuro.

Evite respostas desconsideradas: Evite respostas curtas e ordens sem consideração, como sem contexto, pois podem levar os adolescentes a se fecharem diante de conselhos não solicitados.

