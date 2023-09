Marista Lab: Aproveite os benefícios do brincar com os adolescentes

A importância do brincar na primeira infância é bastante difundida, mas à medida que as crianças crescem, as preferências e hábitos mudam. Quando chegam à fase da pré-adolescência e adolescência, podem se afastar um pouco dos pais e preferir a companhia dos amigos. No entanto, ainda é importante promover atividades recreativas para o desenvolvimento saudável e o alívio do estresse.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, o cérebro dos adolescentes ainda está em fase de desenvolvimento. Por isso, o brincar é uma ferramenta fundamental que auxilia no bem-estar e no autodescobrimento, além de ajudar na formação de laços e memórias em família.

“Atividades em grupo fortalecem o relacionamento baseado na ética e no respeito, contribuindo para que cada um se sinta acolhido e envolvido. A criatividade, descoberta e a participação são outras vantagens desta iniciativa”, ressalta. Vale lembrar que os adolescentes estão em uma fase de desenvolvimento e construção da sua identidade. “Portanto, respeite seus gostos, opiniões e limites, e evite forçá-los a participar de algo que não lhes interessa”, alerta a coordenadora.

Nesta fase, videogames, jogos de tabuleiro e RPG costumam fazer sucesso, pois incentivam a concentração, o pensamento crítico e a resolução de problemas, habilidades importantes para a vida adulta. Os esportes coletivos ou individuais e atividades de aventura em contato com a natureza também podem trazer muitos benefícios para o desenvolvimento social e emocional.

Confira algumas dicas

Escolha atividades interessantes: Considere os interesses e hobbies dos adolescentes. Atividades como esportes, arte, música, jogos de tabuleiro ou outras formas de entretenimento podem ser boas para unir a família.

Participe também: Mostre interesse participando das atividades com eles. Seja um exemplo e participe de jogos, esportes ou outras brincadeiras. Isso pode incentivar os adolescentes a se envolverem mais em programas familiares.

Promova a socialização: A vida social é uma das preocupações dos adolescentes. Por isso, organizar eventos que permitam que eles passem tempo com amigos pode aumentar o interesse em atividades recreativas. Isso pode incluir festas, piqueniques no parque ou outra atividade em grupo.

Integre tecnologia

Muitos adolescentes estão conectados digitalmente. Jogos de videogame, jogos online e aplicativos de celular enriquecedores e educativos podem ser uma fonte de recreação em alguns momentos do dia.

Crie desafios saudáveis: Adolescente gostam de desafios. Uma boa ideia é organizar competições amigáveis ou jogos que estimulem a cooperação e o trabalho em equipe.

Edição n.º 1378