Marista Lab: Como manter uma rotina saudável durante as férias escolares

Manter alguns horários, mesmo que mais flexíveis, é essencial para o bem-estar infantil.

Com as férias escolares chegando, os pais precisam se organizar para equilibrar a liberdade das crianças com a organização familiar. Embora o descanso seja importante, manter uma rotina com horários para dormir, refeições balanceadas e atividades longe das telas é essencial para o bem-estar infantil.

Além de contribuir com a saúde das crianças, manter alguns combinados, mesmo que com mais flexibilidade, ainda ajudam a garantir um retorno mais tranquilo às atividades escolares.

Durante as férias, o ideal é criar uma rotina que combine momentos de lazer com horários estabelecidos para refeições, sono, atividades e brincadeiras variadas. “Manter horários consistentes para dormir e acordar, por exemplo, ajuda a preservar o ritmo biológico da criança”, destaca a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Aprendizado e desenvolvimento

Organizar uma programação leve e variada pode estimular o aprendizado e o desenvolvimento das crianças durante as férias. Algumas opções são passeios ao ar livre, visitas a museus ou bibliotecas, oficinas artísticas e jogos educativos em família, que fortalecem vínculos e criam memórias afetivas duradouras.

Outro ponto importante é limitar o tempo de exposição às telas. Durante as férias, é comum o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, mas o excesso pode prejudicar o sono, a concentração e a interação social. Uma dica é reservar horários específicos para o uso de tecnologia, equilibrando com momentos de brincadeiras e atividades físicas.

Para garantir que as férias sejam proveitosas para as crianças, seguem 7 dicas para aproveitar o tempo livre em família:

Horários para as refeições:

Mesmo que as férias não exijam horários tão rígidos, é importante manter os horários das refeições para garantir a saúde das crianças. Por isso, não pule refeições, evite o abuso de produtos industrializados e ultraprocessados e sempre ofereça alimentos frescos, como frutas e verduras.

Atividades e brincadeiras em família:

É importante aproveitar o tempo livre para investir em brincadeiras lúdicas, evitando o uso das telas. Atividades artísticas, esportes e passeios ao ar livre são ótimas opções para aproveitar o tempo com qualidade.

Momentos de leitura:

Mesmo durante as férias escolares, manter a leitura em dia traz uma série de benefícios para as crianças. Além de ser uma ótima forma de entretenimento, ler contribui com o desenvolvimento cognitivo e a criatividade e ainda expande o vocabulário e melhora o senso crítico.

Visitar parques e praças:

Fazer um roteiro turístico na própria cidade é uma boa forma de conhecer mais sobre o seu entorno e ainda aproveitar o tempo junto à natureza. É uma boa oportunidade de observar as árvores, os pássaros e explorar lugares desconhecidos.

Contação de histórias:

Como parte da rotina, dá para incluir um momento do dia para a contação de histórias. Além da leitura de livros, os pais podem narrar aventuras da sua própria infância, lembrando de fatos divertidos para compartilhar com os filhos.

Atividades criativas:

Reaproveitando materiais que todos têm em casa, como papéis, rolos de papel higiênico, retalhos de tecido e garrafas pet é possível criar os mais variados brinquedos. Uma boa chance de exercitar a criatividade e o talento manual para dar forma à imaginação.

Exploração da natureza:

Passear em parques e áreas verdes é uma ótima maneira de aproveitar a natureza em família. Em casa também é possível aproveitar o tempo para preparar uma hortinha ou vasinhos com flores com ajuda das crianças.

