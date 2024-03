Marista Lab: Confira sete curiosidades sobre a Páscoa

Celebrada em diversas religiões, a Páscoa reúne diferentes tradições e costumes ao redor do mundo.

Existem muitas histórias e curiosidades interessantes sobre a Páscoa. A data é uma das comemorações mais importantes do ano, celebrada em diversas religiões e reúne diferentes tradições e costumes ao redor do mundo.

A coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, ressalta a importância da data: “Diversos símbolos e costumes típicos da Páscoa fazem parte da história da humanidade há muito tempo e devem ser conhecidos por todos”, afirma.

Aqui estão sete curiosidades sobre a Páscoa:

Origens pagãs e cristãs: A Páscoa tem raízes em festivais pagãos de primavera, que celebravam o renascimento da natureza após o inverno. O cristianismo adotou muitos desses símbolos e tradições para representar a ressurreição de Jesus.

Coelho: O coelho tornou-se associado à Páscoa na Alemanha medieval, onde era considerado o símbolo da fertilidade e do renascimento. Os imigrantes alemães levaram essa tradição para os Estados Unidos no século XVIII.

Data variável: A Páscoa muda a cada ano. Isso ocorre porque é baseada no ciclo lunar e no equinócio da primavera. A data é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte.

Semana Santa: A Páscoa é precedida pela Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos e culmina no Domingo de Páscoa. Durante essa semana, os cristãos comemoram eventos cruciais na vida de Jesus, incluindo sua entrada triunfal em Jerusalém, a Última Ceia e sua crucificação.

Tradições alimentares: Em muitos lugares, as pessoas têm tradições alimentares específicas para a Páscoa. O cordeiro, por exemplo, faz parte de muitas culturas como uma referência ao sacrifício de Cristo, enquanto o pão sem fermento é consumido por alguns como um símbolo de pureza.

Páscoa ao redor do mundo: A Páscoa é celebrada em todo o mundo, mas as tradições variam de acordo com a cultura e a região. Na Grécia é comum que as pessoas quebrem pratos como parte das festividades, enquanto na Espanha, procissões são realizadas durante a Semana Santa.

