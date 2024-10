Marista Lab: Crise climática com crianças — livros e documentários sobre o tema

Conhecer mais sobre o tema estimula uma proximidade maior com a natureza.

Cada vez mais não dá pra ignorar que a crise climática já é uma realidade em todo o mundo. Os eventos climáticos extremos, enchentes e ondas de calor são sentidos por todos, inclusive pelas crianças. Portanto, elas devem ser incluídas quando o assunto é mudanças climáticas e os seus impactos na sociedade.

Abordar o meio ambiente e a questão climática desde a infância é importante por diversos motivos. Além de incentivar a participação ativa para um mundo mais sustentável, conhecer mais sobre o tema estimula uma proximidade maior com a natureza e ensina sobre a responsabilidade de cada um para melhorar esse cenário.

A conversa sobre o assunto deve fazer parte da rotina e das ações práticas, mas considerando a complexidade do tema, os recursos lúdicos são ótimas ferramentas para sensibilizar as crianças. Por isso, assistir filmes, desenhos e ler livros que falam sobre mudanças climáticas é tão importante.

A coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, ressalta que esses conteúdos são essenciais para a melhor compreensão das crianças. “Muitas conversas e reflexões podem surgir a partir de um filme ou da leitura de um livro. O acesso a esses materiais é de extrema importância para a infância”, afirma.

Confira 7 filmes e livros sobre mudanças climáticas para apresentar às crianças:

Filmes:

WALL·E (2008)

O filme aborda uma realidade em que os seres humanos poluíram a Terra, transformaram o planeta num grande “lixão” e tiveram que viver em uma nave e deixar o planeta deserto. WALL·E é o último robô que ficou para limpar o planeta e seu trabalho é compactar o lixo restante.

Nosso Planeta (2019)

A série documental gravada no Reino Unido traz imagens das belezas naturais da Terra. Além disso, a produção também mostra como as ações humanas afetam o meio ambiente e os animais.

Lorax: Em busca da trúfula perdida (2012)

A animação mostra uma cidade em que o metal e o plástico ocuparam o lugar das árvores. O garoto protagonista viaja em busca de explicações de como era o planeta antes disso e acaba conhecendo o Lorax, guardião da floresta que protegia a flora e a fauna.

Livros:

A Árvore Generosa, Shel Silverstein

Todos os dias um menino vai até uma árvore para se pendurar em seus galhos, comer suas maçãs e descansar sob sua sombra. O menino ama a árvore e ela, feliz, o ama também. Porém, à medida que o tempo passa, o garoto cresce e começa a desejar mais do que a simples companhia de sua amiga para brincar e repousar.

O Monstro Papapalmeiras, Dipacho

Recomendada para leitores de todas as idades, o livro mostra um monstro que invade as florestas e devora todas as palmeiras. Mas há algo que ele gosta mais do que apenas comer as árvores. Ele pode transformar a destruição em dinheiro.

Cadê os Bichos?, Cris Eich

Nesta história, mãe e filha vão passear na floresta e conhecer os animais da fauna brasileira, mas o homem também passou por lá e deixou sua marca. A obra levanta muitas reflexões sobre a interferência humana na natureza.

O Perigo da Semente, Ricardo Phillipsen

livro conta a história de uma pequena horta de quintal, que começa a tomar uma proporção inesperada e, no final, um gesto de gentileza se transforma em algo fora do controle.

Edição n.º 1438.