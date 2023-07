Marista Lab: Descobrindo suas paixões -atividades extracurriculares que ajudam na escolha profissional

À medida que os estudantes enfrentam o desafio de escolher uma carreira, a descoberta de suas paixões e interesses desempenha um papel fundamental nesse processo. As atividades extracurriculares podem ser uma maneira valiosa de explorar e experimentar diferentes áreas, proporcionando insights valiosos sobre futuras escolhas profissionais.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, o caminho para descobrir sua paixão e escolher uma carreira é um processo individual e contínuo. “Não tenha medo de experimentar diferentes atividades, explorar novas áreas e ajustar seu caminho conforme necessário”.

Confira algumas dicas sobre como utilizar atividades extracurriculares para auxiliar na escolha profissional

Explore uma variedade de atividades: Experimente diferentes atividades extracurriculares para ampliar seus horizontes e descobrir novos interesses. Considere participar de clubes acadêmicos, esportes, música, arte, voluntariado ou qualquer outra atividade que desperte sua curiosidade.

Observe suas reações emocionais: Preste atenção às atividades que despertam sua paixão e entusiasmo. Observe como você se sente ao praticar determinada atividade e como ela contribui para o seu bem-estar e satisfação pessoal. Essas emoções positivas podem indicar um possível caminho profissional.

Identifique suas habilidades: As atividades extracurriculares permitem que você desenvolva uma variedade de habilidades. Observe quais habilidades você demonstra aptidão naturalmente ou quais você gostaria de aprimorar. Essas habilidades podem ser transferíveis para futuras carreiras.

Converse com profissionais: Procure mentores ou profissionais que trabalham nas áreas de seu interesse. Converse com eles sobre suas experiências, desafios e satisfação no trabalho.

Faça estágios ou programas de observação: Considere a possibilidade de participar de estágios ou programas de observação relacionados às suas áreas de interesse. Isso permitirá que você tenha uma experiência prática e veja como é o dia a dia de determinada profissão.

Pesquise sobre carreiras: Dedique algum tempo para pesquisar diferentes carreiras e descobrir as possibilidades disponíveis. Considere fatores como demanda no mercado de trabalho, potencial de crescimento, valores pessoais e interesses alinhados com cada carreira.

Mantenha um diário de reflexões: Mantenha um diário para registrar suas experiências, reflexões e descobertas ao longo do processo. Isso pode ajudá-lo a identificar padrões, relembrar momentos significativos e fazer uma análise mais precisa de suas paixões e interesses.

